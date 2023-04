Laupäeval jääb õhusoe kümne kraadi kanti

Öö vastu laupäeva tuleb suuresti selge, kohati vahelduva pilvisusega ja üksikute sajuhoogudega. Paiguti on ka udu. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Termomeeter näitab sisemaal -1 või 0 kraadi, rannikul kuni +5.

Hommikul on vähene või vahelduv pilvisus ning sadu oodata ei ole. Tuul puhub lääne pool lõunast- ja edelast, ida pool valdavalt läänest 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 2 ja 5 kraadi vahele.

Päeva peale saartelt alates pilvisus tiheneb. Siin-seal on üksikuid sajuhooge ning hilisõhtul jõuab saartele ka uus sajuala. Puhub läänekaare tuul, mis pärastlõunal pöördub saartelt alates lõunasse ja kagusse 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusoe küündib maksimaalselt 12 kraadini.

Nii pühapäev kui ka uue nädala algus suuri muudatusi ilmapilti ei too. Mitmel pool on jätkuvalt igapäevaselt sajuhood ning õhutemperatuur on öisel ajal vahemikus -2 kuni +8 kraadi, päevasel ajal tõuseb maksimaalselt 14 kraadini. Tuul on võrdlemisi mõõdukas, kuid aeg ajalt teeb ka tugevamaid puhanguid.