Oluline laupäeval, 29. aprillil kell 13.50:

- Briti luure: Venemaa raketirünnak võis olla katse takistada Ukraina vägede varustamist;

- Sevastopolis põles kütusehoidla;

- Lõuna-Korea president: peame kindlustama, et Venemaa ei õnnestuks;

- Reedeses rünnakus hukkus vähemalt 25 tsiviilelanikku;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 580 sõdurit ja 21 tiibraketti.

Briti luure: Venemaa raketirünnak võis olla katse takistada Ukraina vägede varustamist

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on võimalik, et Venemaa reedene raketirünnak Ukrainale võis olla katse takistada Ukraina vägede varustamist.

"Venemaa kasutab ebaefektiivset sihtimissüsteemi ja peab kaasnevaid kahjusid, seejuures tsiviilelanike surma, sõjaliste eesmärkide saavutamisel teisejärguliseks," kirjutas kaitseministeerium ülevaates.

Kaitseministeeriumi teatel oli reedene rünnak esimene suur raketirünnakulaine alates märtsi algusest.

Sevastopolis põles kütusehoidla

Okupeeritud Krimmis kerkis laupäeva hommikul Sevastopoli kohale suitsusammas. Meedia teatel süttis sadamas kütusehoidla.

Tulekahju kinnitasid ka piirkonda valitsevad okupatsioonivõimud, kelle sõnul põhjustas tulekahju naftaterminali tabanud droonirünnak ning tulekahju on laienenud 1000-ruutmeetrisele alale, vahendas The Kyiv Independent.

Ennelõunaks oli kohalike võimude teatel põleng lokaliseeritud ning teateid vigastatutest ei olnud. Kella ühe ajal oli põleng kustutatud.

Lõuna-Korea president: peame kindlustama, et Venemaa ei õnnestuks

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol ütles reedel USA visiidil, et Ukrainat on tarvis toetada, kindlustamaks, et Venemaa ei õnnestuks ning kaalub riigile ka surmavate relvade andmist.

Venemaa sissetung on rahvusvahelise õiguse ja ukrainlaste õiguste rikkumine, ütles Yoon. "Me peaksime näitama, et sellised katsed ei ole kunagi edukad ning tõkestama edasiste sarnaste kallaletungide võimaluse tulevikus," ütles ta.

"Me jälgime hoolega olukorda lahinguväljal ja rakendame vajalikke meetmeid rahvusvahelise õiguse jõustamiseks," ütles president.

Möödunud nädalal ütles Yoon enne USA visiiti antud intervjuus, et seni Ukrainale humanitaar- ja majandusabi pakkunud Soul võib laiendada oma toetust, kui riik jääb laialdase rünnaku alla, mis puudutab tsiviilelanikke. Varem on riik hoidunud relvade lubamisest.

Reedeses rünnakus hukkus vähemalt 25 tsiviilelanikku

Venemaa raketirünnakus Kesk-Ukrainas asuvale Umani linnale hukkus reedehommikuses rünnakus vähemalt 23 inimest, nende seas neli last. Dniprod tabanud rünnakus hukkusid noor naine ja tema kolmeaastane laps.

Päästjad otsivad endiselt kortermaja rusudest kadunud lapsi. Ühes rünnaku alla jäänud majas oli 46 korterit, millest Ukraina siseminister Ihor Klõmenko sõnul hävinesid 27. Tegemist oli tõenäoliselt suurima tsiviilohvrite arvuga rünnakuga alates jaanuris Dniprod tabanud rünnakust.

President Volodõmõr Zelenski avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja ütles, et sellised raketirünnakud rõhutavad riigi vajadust kaasaegsete sõjaväelennukite järele.

Ukraina õhuvägi teatas reedel, et 23-st Ukraina pihta tulistatud raketist hävitati 21 enne sihtmärgini jõudmist. Ainuüksi Kiievi kohal tulistati alla 11 tiibraketti ja kaks Vene drooni. Vene väed kasutasid Ukraina õhuväe sõnul Kh-101 ja Kh-555 rakette.

Ohvriterohke rünnaku järel Umani linnas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Carlos Barria

Putin: Venemaa peab vastama lääne "majanduslikule agressioonile"

Venemaa president Vladimir Putin ütles reedel, et Venemaa peab kiiresti tegutsema ja vastama lääne "majanduslikule agressioonile", lisades, et Moskva laiendab sidemeid riikidega Euraasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

"Täna, mil me oleme silmitsi lääne majandusliku agressiooniga, peavad parlament, valitsus ja kohalikud omavalitsused tegutsema kiiresti ja töötama ühe meeskonnana. Me ei jäta Venemaad isolatsiooni. Vastupidi, me laiendame pragmaatilisi, võrdsetele alustel, vastastikku kasulikke koostöösuhteid sõbralike riikidega Euraasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas," lausus Putin.

Venemaa majandusminister Anton Siljuanov ütles reedel, et eesmärk püsida eelarvedefitsiidiga alla kahe protsendi SKP-st on endiselt jõus, kuid see sõltub nafta ja gaasi müügituludest.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 580 sõdurit ja 21 tiibraketti

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 190 040 (võrdlus eelmise päevaga + 580);

- tankid 3697 (+3;

- jalaväe lahingumasinad 7184 (+3);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2908 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 543 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 294 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2471 (+4);

- tiibraketid 932 (+21);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 5836 (+17);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 355 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.