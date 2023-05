Sõja 431. päev: Sevastopoli põleng on osa pealetungi ettevalmistustest

Oluline 30. aprillil kell 22.58:

- Ukraina relvajõud: Sevastopoli põleng on osa vastupealetungi ettevalmistustest;

- Harkivit pommitati;

- Ukraina pole andnud käest Bahmuti tarneteed;

- Ukraina: Krimmi elanikud ei peaks viibima sõjaväeobjektide läheduses;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 470 sõdurit;

- Venemaa pommitas viimase 24 tunni jooksul üheksat Ukraina piirkonda;

- Prigožin: Bahmutist võib saada Venemaa jaoks tragöödia

Ukraina relvajõud: Sevastopoli põleng on osa vastupealetungi ettevalmistustest

Ukraina relvajõudude lõuna väejuhatuse pressiesindaja Natalia Humenjuki sõnul on laupäeval Venemaa poolt okupeeritud Krimmi linnas Sevastopolis Kozatša lahe naftabaasis toimunud suur tulekahju osa Ukraina ettevalmistustest oodatud vastupealetungiks.

"See töö on ettevalmistus laiaulatuslikuks rünnakuks, mida kõik ootavad," ütles Humenjuk Ukrainska Pravda vahendusel.

Kaitseminister Oleksi Reznikov ütles reedel, et Ukraina ettevalmistused eelseisvaks vastupealetungiks on lõpule jõudmas.

"Varustus on ettevalmistatud ja osaliselt tarnitud. Seal on varustus, millel treeningprogrammid on lõpusirgel. Meeskonnad saabuvad Ukrainasse) sellega siis, kui aeg ja koht selguvad," ütles Reznikov.

Reznikov märkis, et Ukraina on suures osas vastupealetungiks valmis ning otsuse selle alguse kuupäeva ja koha kohta teeb Ukraina relvajõudude peastaap.

Herson jätkuvalt tule all

Hersoni linnas sai öösel mürskude tõttu viga kaks inimest, ütles Hersoni oblasti nõukogu asejuht Juri Sobolevski pühapäeva hommikul.

Hersoni piirkonna elamupiirkondades toimus laupäeval enam kui 27 rünnakut, kus võimude teatel tulistati välja umbes 135 mürsku.

Väidetavalt valmistuvad kohalikud omavalitsused piirkonna massiliseks evakueerimiseks, kui tõsised rünnakud peaksid jätkuma, vahendas The Kyiv Independent. Piirkonna kuberner Oleksandr Prokudin ütles laupäeval, et ohutute marsruutide ja ajutisi eluasemeid otsimisega juba tegeletakse.

Venemaa pommitas Harkivi piirkonda

Pühapäeva hommikul oli Harkivi piirkonnas teateid tugevate mürsuplahvatuste kohta. Kohalike ametnike sõnul on Kupjanski linnas mitu kodu õhutõrjerakettidega pihta saanud.

Harkivi piirkonna sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Sõnjehubovi sõnul põhjustas tabamus tulekahjusid elumajades ja garaažides ning hävis neli autot, kuid inimohvreid ei olnud.

Telegrami kontol kirjutas Sõnjehubov ka, et piirkonnas on toimunud ulatuslik demineerimine, laupäeval neutraliseeriti 123 ühikut laskemoona.

Venemaa pommitas viimase 24 tunni jooksul üheksat Ukraina piirkonda

Viimase 24 tunni jooksul on Venemaa väed rünnanud Ukraina 25 piirkonnast üheksat – Sumõt, Tšernigivit, Harkivi, Hersoni, Mõkolajivit, Zaporižžjat, Dnipropetrovski, Luhanski ja Donetski oblastit, teatasid piirkondlikud kubernerid, vahendas The Kyiv Independent.

Rünnakutes hukkus üks tsiviilisik.

Ukraina: oleme säilitanud kontrolli Bahmuti tarnetee üle.

Ukraina kontrollib endiselt peamist tarneteed Bahmuti linna, ütles Ukraina sõjaväe pressiesindaja laupäeval. Vene väed on kümme kuud püüdnud tungida kunagise 70 000 elanikuga linna varemetesse. Kiiev on lubanud kaitsta Bahmutit, mida Venemaa näeb hüppelauana teiste linnade ründamisel.

"Venelased on mitu nädalat rääkinud nii tarnetee haaramisest kui ka pidevast tulekontrollist selle üle," ütles Ukraina idaosas asuvate vägede pressiesindaja Serhi Tšerevatõi intervjuus kohalikule uudisteveebisaidile Dzerkalo Tyzhnia.

"Jah, seal on tõesti raske... (aga) kaitsevägi pole lubanud venelastel meie logistikat "ära lõigata"," ütles pressiesindaja.

Tarnetee on elutähtis tee varemeis Bahmuti ja läänes asuva TšassivJari linna vahel pikkusega veidi üle 17 kilomeetri.

Kui Bahmut langeks, satuks sõjaanalüütikute hinnangul Tšassiv Jar tõenäoliselt järgmisena Venemaa rünnaku alla, kuigi Ukraina väed on arvatavasti ehitanud selle lähedale kaitsekindlustusi.

Ukraina ametnikud hoidusid Krimmi plahvatuste eest vastutuse võtmisest

Ukraina ametnikud ei ole võtnud vastutust Krimmi sõjaväeobjektidel toimunud plahvatuste eest.

Ukraina sõjaväeametnik Andri Jusov ei öelnud laupäeval, et Ukraina korraldas rünnaku. Selle asemel ütles ta BBC Ukrainale, et plahvatus oli "jumala karistus" Venemaa rünnaku eest reedel Umani linnale, milles hukkus 25 inimest.

"See karistus on pikaajaline. Lähitulevikus on parem, et ajutiselt okupeeritud Krimmi elanikud ei viibiks sõjaväerajatiste läheduses, mis tagavad agressori armee varustatuse," vahendas BBC Ukraina Jusovi sõnu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kiiev teeb kõik endast oleneva, et Umani rünnaku toime pannud isikud võetaks võimalikult kiiresti vastutusele.

"Te olete kõik terroristid ja mõrvarid ning teid kõiki tuleb karistada," ütles ta õhtuses videopöördumises.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 470 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 190 510 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 3699 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7189 (+5);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2914 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 544 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 295 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2475 (+4);

- tiibraketid 932 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5842 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 357 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Vene armee vahetas välja logistikajuhi

Vene relvajõud vahetasid enne Ukraina vastupealetungi välja oma kõrgeima ametniku, kes vastutab logistika eest. Kindral Mihhail Mizintsevi asmel pandi ametisse endine rahvuskaardi kõrge ametnik Aleksei Kuzmenkov.

Prigožin: Bahmutist võib saada Venemaa jaoks tragöödia

Vene palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin ütles, et Ukraina vasturünnak võib kujuneda Venemaa jaoks tragöödiaks ja kurtis, et tema võitlejatel napib laskemoona, vahendas The Guardian.

"Meil on vaid 10-15 protsenti vajaminevatest mürskudest," ütles ta ja süüdistas Vene armee juhtkonda.

Ta rääkis intervjuus Venemaa Kremli-meelsele sõjakorrespondendile Semjon Pegovile.

Prigožin ütles, et ootab Ukraina vasturünnakut mai keskpaigas.

"See vasturünnak võib saada meie riigi jaoks tragöödiaks," ütles ta.

Zalužnõi arutas Cavoliga sõja arenguid

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi kohtus pühapäeval NATO ja USA relvajõudude ülemjuhatajaga Euroopas Christopher Cavoliga, andes ülevaate hetkeolukorrast kogu rindejoonel.