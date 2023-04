Ukraina kontrollib endiselt Bahmuti peamist tarneteed

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et Kiiev teeb kõik endast oleneva, et Umani rünnaku toime pannud isikud võetaks võimalikult kiiresti vastutusele. Rünnakus hukkus 25 inimest, nende hulgas viis last. Samal ajal ei ole Ukraina võtnud vastutust Krimmi plahvatuste eest.

Oluline 30. aprillil kell 7.00:

Ukraina: oleme säilitanud kontrolli Bahmuti tarnetee üle.

Ukraina kontrollib endiselt peamist tarneteed Bahmuti linna, ütles Ukraina sõjaväe pressiesindaja laupäeval. Vene väed on kümme kuud püüdnud tungida kunagise 70 000 elanikuga linna varemetesse. Kiiev on lubanud kaitsta Bahmuti, mida Venemaa näeb hüppelauana teiste linnade ründamisel.

"Venelased on mitu nädalat rääkinud nii tarnetee haaramisest kui ka pidevast tulekontrollist selle üle," ütles Ukraina idaosas asuvate vägede pressiesindaja Serhi Tšerevatõi intervjuus kohalikule uudisteveebisaidile Dzerkalo Tyzhnia.

"Jah, seal on tõesti raske... (aga) kaitsevägi pole lubanud venelastel meie logistikat "ära lõigata"," ütles pressiesindaja.

Tarnetee on elutähtis tee varemeis Bahmuti ja läänes asuva Chasiv Yari linna vahel pikkusega veidi üle 17 kilomeetri.

Kui Bahmut langeks, satuks sõjaanalüütikute hinnangul Chasiv Yar tõenäoliselt järgmisena Venemaa rünnaku alla, kuigi Ukraina väed on arvatavasti ehitanud selle lähedale kaitsekindlustusi.

Ukraina ei võta vastutust Krimmi plahvatuste eest

Ukraina ametnikud ei ole võtnud vastutust Krimmi sõjaväeobjektidel toimunud plahvatuste eest.

Ukraina sõjaväeametnik Andri Jusov ei öelnud laupäeval, et Ukraina korraldas rünnaku. Selle asemel ütles ta BBC Ukrainale, et plahvatus oli "jumala karistus" Venemaa rünnaku eest reedel Umani linnale, milles hukkus 25 inimest.

"See karistus on pikaajaline. Lähitulevikus on parem, et ajutiselt okupeeritud Krimmi elanikud ei viibiks sõjaväerajatiste läheduses, mis tagavad agressori armee varustatuse," vahendas BBC Ukraina Jusovi sõnu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kiiev teeb kõik endast oleneva, et Umani rünnaku toime pannud isikud võetaks võimalikult kiiresti vastutusele.

"Te olete kõik terroristid ja mõrvarid ning teid kõiki tuleb karistada," ütles ta õhtuses videopöördumises.