Politsei pidas kinni tapmises kahtlustatava 18-aastase noormehe

Täna südaöösel kell 00.14 anti häirekeskusele teada teadvuseta noormehest ja vigastatud neiust Harjumaal Aruküla alevikus koolistaadionil. Sündmuskohale jõudnud meedikud tuvastasid 19-aastase noormehe surma. 17-aastase tütarlapse viis kiirabi haiglasse ja tema elu ohus ei ole.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Madis Allaku sõnul vigastati esialgsetel andmetel 19-aastast noormeest ja 17-aastat neiut noaga.

"Esmase info kohaselt viibis koolistaadionil viis noorukit, kes olid omavahel tuttavad. Politseipatrulli kohale jõudes oli staadionil neli noort – üks raskelt vigastatud noormees ja üks vigastatud neiu ning kaks noormeest, kes proovisid raskelt viga saanud noormehele ise kuni meedikute saabumiseni esmaabi anda. Paraku olid noormehe vigastused sedavõrd tõsised, et ta suri sündmuskohal," ütles Allak.

Sama seltskonnaga koos olnud viienda nooruki, noormehe ja neiu vigastamises kahtlustatava 18-aastase noormehe, leidis koerapatrull kell 00.32 staadionist paar tänavat kaugemalt.

"Noormees oli joobes ega allunud politsei korraldustele ning tema kinnipidamiseks tuli kasutada sundi," sõnas Allak. 18-aastane noormees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtunu üksikasjad selgitab alustatud kriminaalmenetlus.

Raasiku vallavanem Raul Siem ütles ERR-ile, et omavalitsus tegeleb praegu noortele psühholoogilise abi organiseerimisega. "Politsei mõrvagrupiga koostöös teeme selgeks, kui suur oli sündmusel osalenud või seda pealt näinud noorte arv ja sellest lähtuvalt täpsustame, millises mahus ja millist abi on vaja," sõnas Siem.

Siemi sõnul on kogukond šokis. "Meeleolud on siin sellised, nagu selline sündmus tavapäraselt esile kutsub. Kergelt öeldes on inimesed šokis, sest Raasiku ja Aruküla on olnud tavapäraselt turvaline elukeskkond," lisas Siem.

Alustatud menetlust viib läbi Põhja prefektuur ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.