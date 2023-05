Venemaa korraldas Ukraina pihta suure õhurünnaku

Oluline 1. mail kell 09.07:

- Venemaa korraldas suure raketirünnaku;

- Vatikan osaleb salajases rahumissioonis;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venelased loovad kaitserajatisi ka Venemaa enda territooriumil;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 450 sõdurit

Venemaa korraldas suure raketirünnaku

Venemaa saatis esmaspäeva varahommikul Ukraina poole teele 18 tiibraketti, mille peale käivitus pea kogu riigis õhuhäire.

Varem teatas Mõkolajivi politsei juht Serhii Šaikhet, et Venemaa võib üritada Ukrainat rünnata kuni saja raketiga, vahendas The Kyiv Independent.

Ööl vastu 1. maid kutsus Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak kodanikke õhurünnakusireene mitte ignoreerima.

Pärast õhuhäire andmist teatatigi plahvatustest Kiievis. Andri jermaki sõnul oli tegemist õhutõrje tööga. Kiievi linna sõjaväeadministratsioon kutsus elanikke üles varjupaikadesse jääma.

Umbes tund hiljem ütlesid Kiievi võimud, et oht on möödas, aga palusid linnakodanikel hoida silma peal teadetel. Kui õhuhäire uuesti tööle hakkab, tuleb minna varjenditesse.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles, et Venemaa ründas Ukrainat 18 tiibraketiga Х-101/Х-555, millest Ukraina õhutõrje 15 alla laskis.

Öö jooksul tulid teated Venemaa rünnakutest Sumõ oblastile, Dnipropetrovski oblastile ja Zaporižžja oblastile. Hukkunutest ei ole seni teatatud.

Endine Ukraina suursaadik Austrias Olexander Scherba kirjutas sotsiaalmeedias, et õhutõrje tabas kõik Kiievi suunas lennanud raketid. Mõned eeslinnad said aga siiski pihta.

Vatikan osaleb salajases "rahumissioonis"

Vatikan osaleb salajases rahumissioonis, mille eesmärk on lõpetada konflikt Venemaa ja Ukraina vahel, ütles paavst Franciscus, vahendas The Guardian.

"Praegu on missioon käimas, kuid see pole veel avalik. Kui see on avalik, avaldan selle," ütles paavst ajakirjanikele lennukis pärast kolmepäevast Ungari-visiiti, vahendab Reuters.

"Ma arvan, et rahu toob alati kanalite avamine. Sulgemise kaudu ei saa kunagi rahu saavutada. See ei ole lihtne," sõnas ta.

Paavst lisas, et on rääkinud olukorrast Ukrainas Ungari peaministri Viktor Orbaniga ja metropoliit Illarioniga, kes on Vene õigeusu kiriku esindaja Budapestis.

Pärast Venemaa tungimist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on Franciscus peaaegu iganädalaselt rahu taotlenud ning korduvalt avaldanud soovi tegutseda Kiievi ja Moskva vahelise vahendajana.

Tema pakkumine ei ole seni läbimurret toonud. 86-aastane paavst Franciscus on varem öelnud, et soovib külastada rahumissioonil Kiievit, aga ka Moskvat.

Ukraina peaminister Denis Šmõhal kohtus neljapäeval Vatikanis paavstiga ja ütles, et on arutanud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski välja pakutud "rahuvalemit".

Suurbritannia kaitseministeerium: Venelased loovad kaitserajatisi ka Venemaa enda territooriumil

Brittide luurepilt näitab, et Venemaa on teinud erilisi jõupingutusi okupeeritud Krimmi põhjapiiri kindlustamiseks, sealhulgas mitmekihilise kaitsevööndi loomisega Medvedevka küla lähedal.

Venemaa on Suurbritannia kaitseministeeriumi sõnul kaevanud sadu kilomeetreid kaevikuid ka Venemaa enda territooriumil, sealhulgas Belgorodi ja Kurski piirkonnas.

Brittide sõnul näitab Vene relvajõudude suuremahuline kaitseliinide rajamine Venemaa juhtide sügavat muret, et Ukraina võib saavutada suure läbimurde.

"Mõned tööd on aga tõenäoliselt tellinud kohalikud komandörid ja tsiviiljuhid, püüdes propageerida ametlikku narratiivi, et Ukraina ja NATO "ohustavad" Venemaad," seisis veel ülevaates.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 450 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 190 960 (võrdlus eelmise päevaga + 450);

- tankid 3700 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 7192 (+3);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2921 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 544 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 295 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2476 (+1);

- tiibraketid 932 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5845 (+3);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 359 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.