Paide on hädas elektrikatkestustega

Paide linnapea, linna kriisikomisjoni esimees Kulno Klein saatis kurja tooniga kirja riigile kuuluvale suurimale võrguettevõttele Elektrilevile.

"2023. aastal on elektrikatkestuste arv drastiliselt kasvanud. Paide muusika- ja teatrimaja on meie poole pöördunud, on pöördunud meie poolega haigla ja jätkuvalt me ei saa rahul olla täna sellega, et rahu ajal elektrikatkestus nii

tihti on. Kui jääb teatrietendus ära, siis see on hingeline trauma, aga kui keset operatsiooni kaob ära elekter, siis see on juba oht konkreetselt inimelule," ütles Kulno Klein.

Elektrilevi juhatuse liige Rasmus Armas ütles ERR-ile, et Paide linna ühel keskpinge maakaabliliinil on alates möödunud aasta sügisest tõepoolest rikkeid esinenud.

"Rikked on olnud erinevatel põhjustel. Aga esimene rike tegelikult sai alguse kaevetöödest, mis ei olnud üldse elektrivõrguga seotud ja kus kaevati kogemata maakaablisse. Selle rikke tulemusena läbis erinevaid seadmeid selle liini peal lühisvoolud. Ja need järgnevad rikked on eelkõige siis sellest tulenevad,

et lühisvoolu tagajärjel kindlasti mingisugused mõjud kõigile seadmetele on ja nende järgnevad nõrgemad kohad on hakanud samamoodi mõne aja möödudes katki minema ja selle tõttu on seal erinevatel seadmetel hiljem ka rikkeid juurde tulnud ja katkestusi tekkinud klientidele," rääkis Armas.

Elektrilevi lubab maikuu esimesel nädalal üle vaadata probleemsele elektriliinile jäävad alajaamad, kui vaja, siis need välja vahetada või korda teha.

"Liinilõikude üle mõõtmine on natuke keerukam. Selleks tuleb see liinilõik pingetuks teha ja ka lahti ühendada mõlemalt poolt otsast. Ja siis saab teda mõõta. Selle tegevuse elluviimine on mõnevõrra ajakulukam. Me oleme sellega alustamas, aga selle täpset lõppu me täna veel ei oska öelda. See tuleb kindlasti meil läbi viia niimoodi, et ühelegi kliendile sellest katkestust ei tekiks," lausus Armas.

Rasmus Armas lisab, et kuna seni on tegemist olnud lühiajaliste katkestusetega, pole Elektrilevile kahjunõudeid esitatud. Kui aga on selle tulemusel rikutud elektriseadmeid, palutakse kahjunõue esitada Elektrilevile.

Paide linnapea Kulno Klein ootab nüüd Eleringi esindajat Paidesse kriisikomisjoni koosolekule.