Thbilisis protestisid tuhanded inimesed sõja vastu

Kodanikuaktivistide korraldatud meeleavaldusel nõuti valitsuselt samme, et riiki ei tõmmataks sõjalisse väliskonflikti.

Aktivistid kandsid plakateid, millel kutsuti hoidma poliitilist ja sõjalist neutraalsust ning hoiduma korruptiivsest läänest.

Opositsioon süüdistas valitsusparteid Gruusia Unistust riigiametite töötajate bussidega kohalevedamises, et suurendada toetust valitsusele. Gruusia Unistuse peasekretär lükkas süüdistused tagasi, öeldes, et kõigil riigitöötajatel on vaba voli meelt avaldada.