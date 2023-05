USA rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretäri sõnul on USA hinnangul Vene väed viimase viie kuu jooksul kaotanud 100 000 võitlejat. Kaotustest pooled on Wagneri palgasõdurite grupeeringu kaotused. Ukraina kaotusi Kirby ei kommenteerinud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et Venemaa pühapäevases raketirünnakus Pavlohradile hukkus kaks inimest.

USA: Venemaa on viie kuuga kaotanud üle 100 000 võitleja

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby teatas Valge Maja briifil, et Venemaa on alates detsembrist Ukrainas sõdides kaotanud üle 100 000 võitleja, kellest 20 000 on lahungute käigus surma saanud. Kirby sõnul on pooled nendest kaotustest Vene palgasõdurite grupeeringu Wagneri kaotused, vahendas Reuters. Kirby ütles ka, et enamus Vene kaotusi on tulnud Bahmuti lähistelt.

BBC venekeelne teenistus juhtis tähelepanu, et kuna John Kirby kommentaarid puudutasid suuresti Bahmuti ja selle ümbrust viimase viie kuu jooksul, siis ei saa neid teiste kaotustehinnanagutega üks-ühele võrrelda. Samas pole Wagneri grupeeringu juht peitnud palgasõdurite grupeeringu suuri kaotusi. BBC rõhutas lisaks, et Kirby ei maininud kui suured on Ukraina kaotused. Kirby vaid sõnas "nad on siin ohvrid ja Venemaa on agressor". Kirby sõnul ei avalda Valge Maja infot, mis muudaks olukorra Ukraina ja tema relvajõudude jaoks keerulisemaks.

John Kirby kinnitas lisaks, et Vene talvine pealetung Donbassis on läbi kukkunud. Kirby meenutas, et Venemaa algatas talvel laia pealetungi nii Vuhledaris, Avdijivkas, Bahmutis kui ka Keminnas. Enamus nendest pealetungikatsetest on soikunud. "Venemaa ei ole suutnud haarata ühtegi strateegiliselt olulist territooriumi," ütles Kirby. Samuti kinnitas Kirby, et Vene väed on samm-sammul Bahmutis edenenud, kuid see on tulnud suurte kaotuste hinnaga ning Ukraina kaitse Bahmutis peab.

"Venemaa on kurnanud ära oma sõjalised varud ja relvajõud," kinnitas John Kirby lisaks. Kirby sõnas, et Venemaa kaotuste numbrid on üllatavad, kuna need on kolm korda suuremad kui USA kaotused Guadalcanali lahingutes Teise maailmasõja käigus.

John Kirby lubas lisaks, et USA teatab peatselt uuest relvaabi paketist Ukrainale.

Zelenski: Pavlohradi plahvatuses hukkus kaks inimest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et Venemaa pühapäevases raketirünnakus Pavlohradile ja sellest tulenenud plahvatuses hukkus kaks inimest ning veel 40 inimest sai peale plahvatust meditsiinilist abi.