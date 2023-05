USA jälgib veel üht salapärast õhupalli, mis lendas üle Hawaii

Ameerika Ühendriikide relvajõud jälgivad veel üht salapärast õhupalli, teatas NBC News. Kuigi õhupalli jälgitakse, siis ei ole kolme USA ametniku sõnul selge, et kellele see õhupall kuulub. Objekt lendas üle Hawaii, kuid ei ületanud allikate sõnul tundlikke alasid.

USA relvajõud on õhupalli alates eelmise nädala lõpust jälginud ning tuvastanud, et see ei ole ohuks riiklikule julgeolekule ega lennundusele ning ei saada ega võta vastu signaale. Praegu pole veel lõpuni selge, et kas tegu on ilmaõhupalli või millegi muuga. Ühe ametniku kinnitusel võib USA objekti alla tulistada, kui see peaks maismaale lähenema.

Tundmatu objekt liigub praegu Mehhiko suunas ning see ei tundu olevat manööverdamisvõimeline. USA ametnike hinnangul ei ole tegu Hiina õhupalliga, kuid selle omandisuhet veel püütakse selgeks teha.

USA India ja Vaikse ookeani väejuhatus teatas, et märkasid tundmatut objekti läbi radaripildi reedel Hawaii lähistel. USA õhuvägi saatis objektiga tutvuma enda F-22 hävituslennukid, kes tuvastasid, et see ümar objekt ei kujuta endast ohtu.

Pentagoni esindaja kinnitusel püsib objekt 10 kilomeetri kõrgusel.

Veebruaris pälvis palju tähelepanu USA kohal lennanud Hiina luureõhupall, mis lõpuks South-Carolina osariigi ranniku lähistel alla tulistati. NBC teatas tollal, et hiinlaste õhupall kogus Pekingi jaoks andmeid USA sõjaliste rajatiste kohta. Varem hinnati, et õhupall võis jälgida USA tuumarajatisi Montana osariigis. Samas selgus hiljem, et mitmed teised tundmatud lendavad objektid Põhja-Ameerikas ei olnud seotud Hiina luurega.