Bussireiside populaarsus on jõudmas koroonaeelsele tasemele

Peale koroonaaegset madalseisu, kus need inimesed, kel oli võimalik, valisid sõiduvahendiks isikliku auto, on reisijad leidnud taas tee bussidesse nii sise- kui ka välisliinidel.

Aprilli lõpust tõstis suurim Riia ja Tallinna liinil tegutsev bussifirma Lux Express Tallinnast Riiga väljumiste arvu 12 korrale päevas. Võrreldes mullu märtsiga on Lux Expressi Tallinn-Riia liinil reisijate arv kasvanud 61 protsenti.

"Suurendasime väljumiste arvu, et pakkuda reisijale valikuvabadust ja ka nõudlus on suurenenud. Bussiga on soodsam, keskkonna ja ajakasutuse mõistes mõistlikum. Autoga jõuab Riiga pool tundi kiiremini, kuid bussis saab nelja tundi kasutada enda jaoks," rääkis Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos.

Koroonaajal, kui nakatumise oht ja kartus olid suured, valis Roosi sõnul enamik reisijaid isikliku auto bussi asemel. "Nüüd umbes poolteist aastat on nad hakanud bussi tagasi jõudma, sellest ka see kasv," sõnas Roos.

Koroonaga samal tasemel Lux Expressi reisijate maht veel pole. "Ta on umbes 90 protsenti sellest. Ideaalis oleks meil Riiga 15 väljumist päevas. Põhiküsimus on selles, et päev ikka ühtlaselt väljumistega ära katta, aga päris sellist nõudlust veel pole," rääkis Roos.

Roos ütleb, et Lux Expressi piletihinnad on viimase aastaga keskmiselt kasvanud kümme kuni 15 protsenti Eesti ja Baltikumi liinidel.

Kokku väljub Tallinnast eri bussifirmadel iga päev ligi 20 reisi Riia suunal.

Maakonnaliinid popid

MTÜ Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai kinnitas samuti, et vähemalt Eesti-sisestel maakonnaliinidel on reisijad taas bussid üles leidnud. "Oleme maakonnaliinidel saavutanud peaaegu kõrgtaseme, mis oli koroonaeelsel 2019. aastal," sõnas Kattai.

Busside suurel täituvusel on Kattai hinnangul mitmeid põhjuseid. "Üheks põhjuseks peale koroonapiirangute kadumise on kindlasti kõrgem kütuse hind, mis teeb isikliku sõiduauto kasutamise kallimaks ja on pannud inimesi vaatama ühistranspordi poole," sõnas Kattai.

Teiseks on suurenenud ka liinimahud. "Pidevalt on uusi bussiliine juurde tulnud, seega on ka rohkem reisijaid," ütles Kattai. Ta lisas, et ka tasuta ühistransport kasvatas bussiliinide kasutust maakondades, kuid selle kasutusele võtmine 2018. aastal kohest tõusu ei toonud.

Küll aga on busside kasutuses arenguruumi veel linnades. "Üheks põhjuseks on siin kaugtöö, inimesed töötavad ikka veel kodust. Teiseks on halvenenud valideerimisdistsipliin, arvatakse, et umbes 1/3 sõitudest jääb valideerimata," rääkis Kattai.

Statistikaameti andmetel sõideti Eesti ettevõtete bussidega 2022. aastal ligi 122 miljonit korda. Kui kahel eelneval aastal vähenes sõitjate vedu bussidega vastavalt 32 protsenti ja 11 protsenti, siis võrreldes 2021. aastaga tegid reisijad mullu 25 protsenti enam sõite.

Veerandi võrra kasvas sõitjate arv bussidega nii linnaliinidel kui ka maakonna- ja vallaliinidel, kaugliinidel oli kasv üle kolmandiku ning rahvusvahelistel liinidel ligi kolm korda. Ka trammide ja trollidega tehti ligi kolmandiku võrra rohkem sõite, samuti kasvas rongireisijate arv.