Kell 20 "UV faktor" automaksust: kes, kui palju ja mille eest peaks maksma?

Koalitsioonilepingus lubatud automaksu kehtestamine on tekitanud elava arutelu.

Mida ja kuidas on plaanis maksustada nii, et kokku laekuks riigieelarvesse 120 miljonit eurot, on endiselt selgusetu. Hajaasustus ja lonkav ühistransport ning Euroopa üks vanemaid autoparke ei tee valiku tegemist lihtsamaks.

"UV faktoris" on Eesti autoturuekspert Arno Sillat, Accelerista portaali eestvedaja Ylle Tampere ning maksueksperdid Magnus Piirits ja Ranno Tingas.

"UV faktor" algab ETV-s kell 20. Saatejuht on Urmas Vaino. Vaatajate küsimused ja arvamused on oodatud meiliaadressil [email protected].