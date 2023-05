Kuigi keskkonna- ja kliimaga seotud teemad on aktuaalsemad kui kunagi varem, on Eestis roheliste erakonna toetus madal.

Miks see nii on? Kuidas muuta erakond tõsiseltvõetavaks? Ja millised plaanid on värskelt erakonna etteotsa valitud uuel juhil Evelyn Sepal?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Liisu Lass.