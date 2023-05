Nafta hind teisipäeval langes

Brent toornafta hind langes teisipäeval ligi viis protsenti 75,41 dollarile.

USA West Texas Intermediate barreli hind langes päeva jooksul veidi üle viie protsendi 71,71 dollarile barrelist. See on madalaim kauplemispäeva sisene hinnatase alates 27. märtsist. Ka viit protsenti ületav langus on suurim alates märtsi keskpaigast.

Hinnalangust tõukab tagant USA tööturu negatiivne väljavaade ja Hiina tootmise langus. Märtsis langes vabade töökohtade hulk USA-s kahe aasta madalaimale tasemele.

Aprilli alguses otsustas OPEC+ naftakartell hinna tõstmiseks naftatootmist vähendada, praeguseks on selle mõju hinnast kadunud.