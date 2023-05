Lõuna-Venemaal Krasnodari krais põleb Kertši väina silla lähistel asuv naftahoidla. USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley usub, et Ukraina suudab minna vastupealetungile. Samuti on Milley hinnangul ukrainlased võrrelduna aastataguse ajaga paremad ka kaitses. Venemaa ründas öösel Kiievit droonidega.

Oluline 3. mail kell 6.48:

- Venemaal Krasnodari krais põleb naftahoidla;

- Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi kohal alla Vene droonid;

- USA uues sõjalise abi paketis peaks olema Hydra 70 lühimaa raketid;

- Politico: Ukraina ei jaga liitlastega enda vastupealetungiplaane;

- Brjanski oblastis läks veel üks rong lõhkeseadeldise tõttu rööbastelt maha;

- Kindral Milley: Ukraina suudab vastupealetungile minna.

Venemaal Krasnodari krais põleb naftahoidla

Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev teatas, et Volna küla lähistel põleb naftahoidla. Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et seal lähistel asub ka Kertši väina sild. Sarnane naftahoidla põleng toimus 29. aprillil Sevastopolis.

Keegi teadaolevalt hukkunud ega viga pole saanud. Kuberner Kondratjevi sõnul on tulekahju kõige raskema raskusastmega. Kiiev tavaliselt selliseid Vene territooriumil toimunud intsidente ega rünnakuid omaks ei võta, kuid Ukraina relvajõud kinnitasid nädalavahetusel, et Vene logistika õõnestamine on osa vastupealetungi ettevalmistustest.

A Ukrainian drone reportedly hit a Russian oil tank farm near the Kerch Strait, outside of Taman, Krasnodar Krai. pic.twitter.com/4yvSeWeN5d — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 3, 2023

Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi kohal alla Vene droonid

Kiievi sõjalise administratsiooni juht Serhii Popko teatas, et esialgsetel andmetel suutis Ukraina õhutõrje Ukraina pealinna lähistel kõik Vene droonid alla tulistada. Viimase kuue päeva jooksl on tegu kolmanda õhurünnakuga ning seekord kasutati rünnakus ainult droone.

Eraldiseisvalt oli öösel teateid plahvatustest Zaporižžjas ja Dnipro linnas.

USA uues sõjalise abi paketis peaks olema Hydra 70 lühimaa raketid

Ameerika Ühendriigid peaksid kolmapäeval teatama uuest sõjalise abi paketist Ukrainale 300 miljoni dollari väärtuses, teatas Reuters. Allikate sõnul peaks uues abipaketis olema 155mm kaliibriga haubitsad ning raketimoona HIMARS mitmikraketiheitjatele ja TOW tankitõrjeraketid. Lisaks sellele on USA-l kavas anda Ukrainale Hydra 70 lühimaa rakette, mis aitaksid Ukrainal läbi viia vastupealetungioperatsioone.

Valge Maja allikate sõnul võib USA abipaketi sisu enne avalikult teatavaks saamist veel muutuda. Hydra 70 rakette toodab General Dynamics ning neid tulistatakse välja kas lennukitelt või helikopteritelt.

Politico: Ukraina ei jaga vastupealetungiplaane liitlastega

Ukraina on siiani varjanud oma okupeeritud alade vabastamiseks mõeldud vastupealetungi plaane enda liitlaste eest, kirjutas Politico. Euroopa ametiisikud kinnitasid Politicole, et Kiievi soovimatus plaane jagada tuleneb USA salastatud dokumentide luurelekkest. Sisuliselt tähendab see soovimatust jagada lääneliitlastega infot, et kus ja kui palju sõdureid on kavandanud vastupealetungile.

Üks Ukraina rahvasaadik kinnitas Politicole, et vastupealetungiplaane varjatakse ka teiste Ukraina poliitikute eest. "On ainult üksikud inimesed, kes seda plaani teavad," kinnitas allikas. Pentagoni esindaja kinnitas Politicole, et Kiiev ja Washington jagavad samas mahus infot nagu ennist ning USA kaitseministeeriumi sõnul ei varja Ukraina nende eest midagi.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby samas sõnas, et ukrainlased ei ole kohustatud ameeriklasi millegi osas ennetavalt teavitama. Kuna USA ja Ukraina ametnikud on pidevalt kontaktis, siis saab paljut siiski tuletada. Samuti jagab USA Ukrainaga suures koguses reaalajas luureinfot.

Teised inimesed Bideni administratsioonist samas kinnitasid Politicole, et Ukraina pole kunagi avaldanud USA-le täiel määral enda sõjalisi plaane.

USA ei teadnud ka enne 2022. aasta veebruari, et millised on Ukraina sõjalised plaanid riigi kaitsmiseks. Sellest kirjutas eelmise aasta augustis põhjalikult The Washington Post.

Brjanski oblastis läks veel üks rong lõhkeseadeldise tõttu rööbastelt maha

Vene Brjanski oblastis Snežetskaja raudteejaama lähistel plahvatas lõhkeseadeldis, mistõttu üks vedur ja mitu vagunit sõitsid rööbaselt maha. Vene riiklik raudteeettevõte teatas varem 20 vaguni rööbastelt mahasõitmises. Esmaspäeval sõitis samuti Brjanski oblastis üks kaubarong rööbastelt maha peale raudteel toimunud plahvatust.

Kindral Milley: Ukraina suudab vastupealetungile minna

USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütles Foreign Affairsile antud intervjuus, et tema hinnangul suudavad ukrainlased rünnata ja pealetungile minna, samuti on võrrelduna aastataguse ajaga paranenud Milley sõnul ukrainlaste võime olla kaitses.

Mark Milley meenutas, et NATO riigid on aidanud viimased paar kuud väljaõppe ja varustusega ligikaudu üheksat brigaadi tegemaks ühiselt sõjalisi manöövreid. Kindral Milley ei soostunud intervjuus spekuleerima Ukraina vastupealetungiplaanide osas.

Mark Milley sõnas lisaks, et tema hinnangul ei suuda kumbki pool sõjas saavutada sel aastal oma poliitilisi eesmärke sõjas. Kindral Milley on sama ka varem öelnud. Samas võib Vene president Vladimir Putin Milley hinnangul oma sõjas olemise kaalutlused ümber hinnata kui sõjakulud Venemaa jaoks kasvavad.

Kindral Mark Milley rõhutas, et Putin saaks sõja kiirelt lõpetada. Samas möönis Milley, et Putini jaoks on poliitilisi piirangud Vene poliitilise süsteemi sees, kuid kindrali sõnul peavad venelased selle küsimuse ära lahendama, kuna nad ei võida seda sõda, vahendas intervjuuga tutvunud The Kyiv Independent.

Zelenski: USA luureleketest sain teada uudistest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas The Washington Postile antud intervjuus, et USA luureleketest sai ta teada uudistest ning Valge Majaga pole tal sel teemal vestlusi olnud. Zelenski sõnas, et USA luureleke ei ole ei Valge Maja ega Ameerika Ühendriikide mainele positiivne.

USA välisminister Antony Blinken arutas Discordi lekkinud USA luureinfot oma Ukraina ametivenna, Dmõtro Kulebaga aprillis peetud telefonikõnes.

Zelenski: Ukraina valmistab ette kohtumisi riigi ülesehitamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski mainis oma õhtuses videopöördumises, et maikuu tuleb rahvusvaheliste kohtumiste mõttes Ukrainale oluline kuu, mil tegeletakse rahvusvaheliste meetmetega, mis Ukraina kaitsed tugevdavad. Samuti tehakse ettevalmistusi rahvusvahelisteks kohtumisteks, mille eesmärgiks on tagada Ukraina ülesehitamine peale sõda.