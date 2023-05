USA saadab enda lõunapiirile rändevoo ohjamiseks täiendavalt 1500 sõdurit

Bideni administratsioon otsustas Ameerika Ühendriikide lõunapiirile saata 1500 sõdurit, et toetada sealseid rändega tegelevaid ametnikke. Sõdurid saadetakse piirialale, kuna viimasel ajal on rohkem inimesi püüdnud USA-sse jõuda läbi lõunapiiri. Rändevoog on suurenenud, kuna 11. mail lõppevad koroonapandeemia ajal paika pandud migratsioonipiirangud (Title 42), vahendas CBS News.

Sõdurid püsivad lõunapiiril 90 päeva ning nad ei hakka teostama politseile omaseid ülesandeid ehk nad ei hakka migrante kinni pidama ega menetlema. Relvajõud on lõunapiiril toetavas rollis, abistades transpordi, administratiivsete kohustuste, narkotuvastuse, andmesisestuse ja ladustamisega. USA lõunapiiril on juba praegu 2500 USA Rahvuskaardi sõdurit ning nende missioon uute sõdurite lisandumisest ei muutu. CBS juhtis tähelepanu, et USA-s on alates 1878. aastast keelatud relvajõududel teostada õiguskaitseorganite ülesandeid tsiviilisikute üle.

Relvajõudude piirile saatmise kiitis heaks USA kaitseminister Lloyd Austin ning seda palus algselt USA riiklik sisejulgeolekuamet (Department of Homeland Security - DHS), kuna on oodata rändevoo suurenemist. Sisejulgeolekuameti sõnul on suuremaks eesmärgiks ebaregulaarse migratsiooni vähendamine ning USA pinnal ebaseaduslikult asuvate inimeste riigist välja saatmine.

DHS-i väitel on USA piirivalve investeerimas tehnoloogiasse ja personali, et nad tulevikus ei peaks enam küsima Pentagonilt sõdureid appi. USA piirivalve tippametnik Troy Miller ütles hiljuti Kongressile, et piirivalveamet valmistub kuni 10 000 migrandi saabumiseks iga päev peale koroonapandeemia reeglite lõppemist.

Samas kinnitas teisipäeval Mehhiko väliminister, et USA jätkab humanitaarprogrammi, mille kohaselt võetakse riiki 100 000 inimest legaalselt El Salvadorist, Guatemalast ja Hondurasest.

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador kohtus hiljuti USA Valge Maja sisejulgeolekunõunikuga. Title 42 reeglite kohaselt võttis Mehhiko USA poolt kiirelt välja saadetud migrante, kes sisenesid USA-sse ebaseaduslikult ning sedasi talitavad kaks riiki ka edaspidi. Samuti võtab USA ka edaspidi vastu legaalselt tulnud migrante Kuubast, Haitilt, Nicaraguast ja Venezuelast, vahendas Reuters.

Varem on USA valitsus nii demokraatide kui ka vabariiklaste juhtimisel saatnud korduvalt lõunapiirile ründevoo ohjamiseks appi relvajõud.