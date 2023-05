Tartu ja Kambja vallas napib lasteaiakohti

Tartu linna lähiümbrus on aasta-aastalt inimestele üha atraktiivsem elupaik, kuid elanike arvu kasv toob endaga kaasa suurenenud nõudluse omavalitsuse pakutavate teenuste järele. Tartu ja Kambja valla näitel ei suuda aga kohalikud omavalitsused nõudlusega samas tempos pakkuda kõikidele valla lastele näiteks lasteaiakohtasid.

Kambja vallas tegutseb seitse munitsipaallasteaeda ning lisaks mitmed eralasteaiad- ja hoiud. Sellele vaatamata on omavalitsuses puudu praegu umbes 600 lasteaiakohta, ütles Kambja abivallavanem Liis Rosin.

"Need 600 last on meil järjekorras, aga kindlasti osa nendest käib Tartu linna lasteaedades, osa erahoidudes ja eralasteaedades," tõdes Rosin.

Nii näiteks käib Ülenurme alevikus elava Kerli kaheaastane tütar erahoius, mis asub Kerli kodust 15 minutilise autosõidu kaugusel. Lasteaiakohtade puuduse probleem on ka teisel pool Tartu linna, ehk Tartu vallas. Valda on viimase viie aastaga on loodud 15 uut lasteaiarühma, kuid aprillis lõppenud masskomplekteerimise tulemusena jääb praegu 30 Tartu valla sissekirjutusega last omavalitsuse lasteaiakohast ilma.

"Me oleme ka varem selle probleemiga silmitsi seisnud, täna meil on era- ning Tartu linnalasteaedades kokku 100 last umbes," ütles Tartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev.

See, et ühte omavalitsusse sisse kirjutatud laps saaks käia teise omavalitsuse lasteaias, erahoius või -aias, toob nii Tartu kui Kambja vallale omakorda kaasa kulutusi. Nii on Kambja valla eelarves planeeritud selleks aastaks 1,3 miljonit eurot ja Tartu vallas 650 000 eurot katmaks valla laste hoiu- või lasteaiateenust kusagil mujal.

"Kuna kohaliku omavalitsuse ülesanne on lapsele lasteaiakoht anda, siis nii kui inimene leiab alternatiivi kas linnalasteaias või eralasteaias siis meie maksame selle kohamaksumuse kinni nii, et inimesel jääb samasugune kohamaksumus nagu kõigil meil siin lasteaedades on ehk 58 eurot," selgitas Aleksejev.

Selleks, et lasteaiakoha puudust veidigi leevendada ootavad Tartu ja Kambja vald oma territooriumile tegutsema erahoidusid- ja aedasid, ütles Rosin: "Kui nad suudavad kvaliteetset teenust pakkuda ja tegelikult praegu eralasteaiad ja -hoiud pakuvad väga kvaliteetset teenust, siis julgustame ka lapsevanemaid neid vastu võtma."

Samuti plaanivad vallad ka ise uusi lasteaedasid rajada. Kambja vallas valmistatakse praegu ette hanget Päikeeseratta lasteaia ehituseks, mis tuleb Räni piirkonda, kus praegu ühtegi munitsipaallasteaeda ei ole. Tartu valla plaanid on ehituse osas veidi ebakindlamad, märkis Aleksejev,

"Siin on ebakindlus seoses sellega, milline saab olema valdade tulubaasi rahastuse mudel ja kuidas me selle koormaga hakkama saame. Selles mõttes on raske prognoosida," selgitas Tartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Aleksejev.