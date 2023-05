LHV Grupi pank sai Suurbritannias pangalitsentsi

LHV Groupi kuulub nüüd kaks litsentseeritud panka: LHV Pank Eestis ja LHV Bank Ühendkuningriigis.

Pangalitsents võimaldab LHV Bankil alustada Ühendkuningriigis hoiuste kaasamist eraldi reguleeritud krediidiasutusena. Seni tegutses LHV Ühendkuningriigis Eestis asuva universaalpanga aktsiaselts LHV Pank filiaalina.

"Mis nüüd kõige rohkem muutub, on see, et me saame LHV Bank Ltd ettevõttena hakata Ühendkuningriigis ka klientidelt hoiuseid kaasama ja see on vajalik selleks, et saaksime oma laenutegevust edasi arendada," rääkis LHV Bank Ltd tegevjuht Erki Kilu.

"Suurbritannias on meil kolm kontorit: peakontor Londonis, Leedsi kontor, kus on arendusmeeskond, ja kolmas kontor Mancesteris, kus on laenutegevus. Londonis, Manchesteris, Leedsis kokku töötab meil 80 inimest, pluss 50 inimest Eestis, kes on LHV Banki nimekirjas. Kokku on meil praegu juba tööl 130 inimest," lisas Kilu.