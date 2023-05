Neljapäeval teeb tugevnev tuul ilma kõledaks

Neljapäeva öösel on lääne pool taevas selgem, Ida-Eestis pilvisem. Kohati on vihma- ja lörtsihooge, Virumaal võib ka lund tulla. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge, vaid ida pool on pilvi ja üksikuid sajuhooge. Lääne- ja loodetuul on üsna tugev, ulatudes iiliti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Päeval on päikest, aga areneb ka pilverünki, millest tuleb lühiajalisi lörtsi- ja vihmahooge. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, iiliti 13, rannikul 15, pärastlõunal põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Järgnevatel päevadel läheb võim üle kõrgrõhualale. Reedel on veel Eesti idaservas lörtsi- ja lumehooge, laupäevast alates on ilm sajuta ja külm. Öised miinimumid langevad -1 kuni -5 kraadini, vaid rannikul on nappe plusskraade. Päevasooja on 3 kuni 8, pühapäeval 10 kraadi ümber.

Uue nädala algul jõuab soe, mis tõrjub öise külma ja tõstab päevasooja 15 kraadi piirimaile.