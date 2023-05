Rootsi demokraadid tahavad debatti Rootsi EL-i liikmesuse üle

Rootsi Demokraadid on pikka aega olnud EL-i suhtes väga kriitilised. Erakonna juht Jimmie Åkesson kirjutas hiljuti ajalehe Aftonbladet arvamusküljel, et Euroopa Liidu võim liikmesriikide üle üha suureneb ja liikmestaatus muutub üha ohtlikumaks. Åkessoni sõnul on see nagu sund, millega peame lihtsalt leppima. Ta toob näiteks reeglid, mis puudutavad autosid, energiasektorit ja rändepoliitikat.

Rootsi leht Expressen on varem teatanud, et Rootsi Demokraadid soovivad peatada Euroopa Liidu ühise rändepakti. Åkesson leiab, et Rootsi peab leidma Euroopa Liidu direktiividele Rootsi rahva tahet kajastavaid erisusi ja et poliitikud on seni olnud liidusisese koostöö suhtes liiga naiivsed.

Teised liikmesriigid kasutavad liitu omakasu saamiseks ja Rootsi peaks peame Jimmie Åkessoni sõnul sama tegema. "On aeg võtta tagasi need sajad miljardid, mille oleme Euroopasse saatnud. Asi pole enam selles, mida me saame ühenduse heaks ära teha, vaid pigem, mida Euroopa Liit saab meie heaks teha," kirjutas parteijuht Akesson.

Rootsi Tööpartei liider Johan Pehrson vaidles sellele vastu ning küsis retooriliselt, et kuidas saadb keegi pärast Brexiti katastroofi isegi mõelda Rootsi lahkumisele Euroopa Liidust. "Üksi ei olda tugev. Pigem peame otsima tugevamat koostööd," kirjutas tööturu- ja integratsiooniminister Pehrson. Tema välistab Swexiti ehk Rootsi lahkumise Euroopa Liidust täielikult ning pigem tuleb tema sõnul mõelda ühisraha euro kasutuselevõtu peale. Suures maailmas jääb riik ministri sõnul liiga väikese valuutaga ainult vaesemaks.

Lisaks kirjutab Jimmie Åkesson, et üldvalimised Rootsis on täiesti mõttetud, sest Rootsi on loovutanud suure osa oma enesemääramisõigusest. Milleks siis parlament küsis ta retooriliselt? Samuti väidab ta, et Rootsi esindus Euroopa Liidus on liiga väike, et suuta Brüsselis midagi mõjutada. See tähendab Åkessoni hinnangul, et Saksa, Poola või Prantsuse poliitikud otsustavad, millist autot lubatakse osta, kui kalliks läheb bensiin või milliseid puid tohib maha võtta. Akessoni sõnul tuleb uurida kuidas saaks piirata EL-i õigusaktide ületäitmist, millega Rootsi on seni tema sõnul tegelenud.

Rootsi demokraatide erakonna juht Jimmie Åkesson lisas, et EL-i mõju Rootsi üle on muutunud liiga suureks. Samas on Rootsi eri erakondade poliitikud ühte meelt selles, et Rootsi mõju EL-i üle peaks olema suurem. Teiste riikide poliitikutel ja bürokraatidel, keda rootslased ei saa valida ega tagandada, on Rootsi seaduste üle suurem mõju kui Rootsi parlamendil Riksdagil.