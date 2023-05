Alexela langetab juunist gaasi hinna 0,63 euroni

"Maailmaturuhinnad on jätkuvalt alla tulnud, samuti on hinnalangusele kaasa aidanud gaasihoidlate küllaltki kõrge täituvus. Nende tegurite koosmõju andis meile võimaluse tuua tagasiulatuvalt aprillist kodugaasi klientidele hind alla, et võimaldada neil oma igakuistelt energiakuludelt kokku hoida," ütles Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Muutuvpaketi gaasihind oli aprillis enne tänast tagasiulatuvat hinnalangust 0,79 eurot kuupmeetri kohta. "Praegu paistab positiivse noodina, et soodsam hinnatase võiks lähiajaks püsima jääda," märkis energiaettevõtte Alexela esindaja.

Tagasiulatuvalt on 1. aprillist kodumaises energiaettevõttes gaas muutuvhinnaga paketis 0,68 eurot kuupmeetrist, sama hind on ka maikuus ja alates 1. juunist 0,63 eurot kuupmeetri kohta. Hinnad on koos käibemaksuga.

Ka Eesti Gaas langetas 1. maist kodukliendi paindliku paketi hinda. Mais on gaasi Eesti Gaasi klientidele 69 senti kuupmeetrist ja alates 1. juunist 64 senti kuupmeetrist koos käibemaksuga ehk üks sent kallim mõlemal perioodil kui Alexelal.

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on selle põhjuseks nii globaalne hinnatasaeme langus kui ka suured LNG-tarned. Eesti Gaas on sel aastal toonud viis gaasitankerit Leetu Klaipeda ja Soome Inkoo sadamasse ehk sama palju kui eelmise aasta jooksul kokku.