Tallinna Lastehaigla juhist sai Läänemaa Haigla juht

Läänemaa haigla nõukogu esimees Peep Talving ütles, et Katrin Luts on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) tuntud arst.

"Ta on pikalt juhtinud Tallinna lastehaiglat, millega PERH-il on tihe koostöö. Viie aasta jooksul, mil olen regionaalhaiglat juhtinud, on meil väga hea koostöö olnud," ütles Talving.

Lutsu ametiaeg on viis aastat.

"Haigla eduka juhtimise eelduseks pean head kontakti töötajate ja kogukonnaga ning sellest plaaningi alustada," ütles Luts.

Med24 portaalile antud intervjuus tunnistas Luts, et kandideeris uuesti ka lastehaigla juhi kohale, kuid ei osutunud parteipoliitilistel põhjustel valituks.

"Ma kandideerisin, siiralt uskudes, et see konkurss on päris konkurss. Kahjuks sai üsna pea selgeks, et tegemist on parteipoliitikaga, kus otsus minu mittekvalifitseerumise osas oli tehtud juba konkursi väljakuulutamise ajal," sõnas ta.

Lastehaigla nõukogu valis 17. märtsil kuue kandidaadi seast haigla uueks juhatuse esimeheks dr Konstantin Rebrovi. Rebrov on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, hetkel omandab ta magistrikraadi tervishoiu korralduses Inglismaal, Cumbria Ülikoolis.

Läänemaa haigla juhina juulis tööle asuv Katrin Luts lõpetas 1990. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatriaosakonna. Pärast residentuuri, aastatel 1995–2009 töötas Luts Tallinna Lastehaigla pediaatriaosakonnas arstina, täites vajadusel ka osakonnajuhataja ülesandeid. 2009–2013 oli haigla pediaatriakliiniku juhataja, 1. aprillist 2013 kuni 1. märts 2023 Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees.

Dr Luts on kuulunud Eesti Lastearstide Seltsi juhatusse (2004–2007) ning olnud Eesti Arstide Liidu usaldusisik Tallinna Lastehaiglas (2001–2009).

Läänemaa Haigla jäi juhita, kui märtsi keskpaigas teatas Edvard Garder ametist lahkumisest. Garder asus tööle erameditsiinikeskuse Confido juhatuse esimehe ja tegevjuhina. Kuni uue juhi ametisse asumiseni täidab haiglajuhi kohuseid dr Tõnis Siir, kes on ise samuti endine kauaaegne haiglajuht.