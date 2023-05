Veel kaks ministeeriumi kolivad ministeeriumite ühishoonesse

Sellega hakkab ministeeriumitele ehitatud ühishoones asuma kuus ministeeriumi: keskkonnaministeeriumi baasil loodav kliima- ja elukeskkonna ministeerium ning maaeluministeeriumi baasil loodav regionaalarenguministeerium, ühishoones jätkab tööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alusel moodustatav majandus- ja IT-ministeerium ning lisaks seal samuti juba praegu töötavad sotsiaalministeerium, justiitsministeeriumi ja rahandusministeerium. Loodavate ministeeriumite nimed võivad veel täpsustuda.

"Ministeeriumite ümberkorralduste eesmärk on senisest suurem paindlikus riigijuhtimises, et valitsusel oleks võimalik efektiivselt lahendada suuri ühiskondlikke väljakutseid nagu rohepööre ja regionaalne ebavõrdsus, samuti suurendab see valitsusasutuste omavahelist koostööd," ütles riigisekretär Taimar Peterkop, kes juhib asjaomaste ministeeriumide kantsleritest koosnevat juhtkomisjoni.

Lisaks ministeeriumite ümberkorraldamise juhtkomisjonile on moodustatud valdkondlikud töörühmad, mis tegelevad ümberkorralduste praktiliste küsimustega nagu eelarve, personal, IT ja muud küsimused. Praeguseks on kaardistatud esmane ümberkorraldustega kaasnev töökohtade liikumine. Praeguses ministeeriumite ümberkorraldamise etapis töökohtade arv ei vähene, tööprotsesside analüüs ja ülevaatamine toimub hiljem. Ministeeriumite töö ümberkorraldamise juurde on asutud juba praegu, protsess peab olema läbi viidud aasta lõpuks.

Maaeluministeerium asub praegu Tallinna vanalinnas Laial tänaval, keskkonnaministeerium kolis 1. veebruaril 2022 Paldiski maanteele. Enne seda asus ministeerium Narva maanteel. Ehk sellele ministeeriumile saab see lühikese ajaga olema kolmas asukoht.

Oma hoonetes jätkavad kultuuriministeerium, haridus- ja teadusministeerium, siseministeerium, kaitseministeerium ja välisministeerium.