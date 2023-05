Reede toob paiguti lörtsi- ja lumehooge

Reede öö on Eestis valdavalt selge, kohati vahelduva pilvisusega ning paiguti tuleb lühiajalisi lörtsi- ja lumehooge. Puhub nõrk kuni mõõdukas loode- ja põhjatuul ning õhutemperatuur on -4 kuni +1, rannikul kuni +3 kraadi.

Hommik on selge, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti on ikka lühiajalisi lörtsi- ja lumehooge. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +3 kraadi vahele.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati on lörtsihooge, mõnes kohas sajab ka lund. Suurem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Järgnevatel päevadel ootab meid pilves selgimistega, uue nädala alguses vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub tasane tuul, mis alles teisipäeval kohati mõõdukaks paisub. Õhutemperatuurid on nii öösel kui ka päeval stabiilselt tõusuteel. Kui laupäeva öösel on keskmine -3 ja päeval +7, siis teisipäeva öösel juba +3 ja päeval +14 kraadi.