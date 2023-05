Biden võib USA esikindraliks määrata senise õhuväe ülema

USA president esitab tõenäoliselt USA staabiülemate ühendkomitee esimeheks senise õhuväe ülema kindral Charles Quinton Brown juuniori, teatas oma allikatele tuginedes Politico. Praegu on sellel ametipostil kindral Mark Milley. Tegu oleks teise mustanahalise staabiülemate ühendkomitee esimehega USA ajaloos. 1989. aastast 1993. aastani oli selles rollis Colin Powell.

Joe Biden ei ole veel kindral Browni määramist ametlikult kinnitanud ning pole veel selge, et kas ta sellest ka avalikult teatab. Asjaga kursis olevad allikad kinnitasid, et kui Biden teeb lõpliku otsuse, siis informeerib ta vastavat isikut ja seejärel teatab sellest avalikult. Peale Browni olevat tõsiselt kaalutud esikindrali ametikohale ka praegu USA merejalaväelaste ülemat kindral David Bergerit.

Kindral Charles Browniga tuttavad olevad inimesed kinnitas Politicole, et tema senine kogemus sobib USA esiprioriteediga, milleks on praegu Hiina. Brown on juhtinud USA vägesid nii Lähis-Idas kui ka Vaikse ookeani piirkonnas. Samuti teenis Brown Euroopas kui Venemaa annekteeris ebaseaduslikult Krimmi poolsaare.

USA senat kinnitas Charles Browni ühehäälselt õhuväe ülemaks 2020. aastal. Viimati oli USA-s endine õhuväe ülem staabiülemate ühendkomitee ülemaks pea 20 aastat tagasi.