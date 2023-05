WHO: Covid-19 ei ole enam ülemaailmne tervise hädaoht

WHO erakorraline komisjon kuulutas esimest korda enam kui kolm aastat tagasi ehk 2020. aasta 30. jaanuaril, et Covid-19 kujutab endast kõrgeimat ohutaset, vahendas Reuters. See võimaldas suunata rahvusvahelise tähelepanu terviseohule ning tugevdada koostööd vaktsiinide ja raviga seoses.

WHO märkis, et üleilmse terviseohu taseme kaotamine näitab edusamme, mida maailm on viiruse ohjeldamises teinud, kuid lisas, et Covid-19 ei kao kuhugi vaatamata sellele, et see ei ole enam hädaolukord.

"Eile kohtus erakorraline komisjon 15. korda ja soovitas mul kuulutada välja rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorra lõpp. Ma nõustusin selle soovitusega. Seetõttu kuulutan ma lootusrikkalt Covid-19 kui globaalse tervise hädaohu lõppenuks," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Statistika järgi on pandeemia tagajärjel surnud üle 6,9 miljoni inimese. WHO andmetel on surmade arv 2021. aasta jaanuari tiputasemelt ehk 100 000 inimeselt nädalas kukkunud 24. aprilli seisuga 3500 inimeseni nädalas.