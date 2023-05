Seekordsel lisaõppekogunemisel Okas suuri masse ei näe

Kell 15 pärastlõunal oli Kaitseliidu Põlva maleva juures rahulik. Selgub, et kaitseliitlaste formeerimine käibki ilma suurema kärata – osalejad tulevad oma riietuses ja varustusega. Ka suuri masse ei näe seekordsel kogunemisel, kuna iga mees koguneb oma maleva juurde.

"Kuna kogu see tegevus hõlmab tervet Lõuna-Eestit – Tartumaa, Põlva, Võru, Valga, Sakala –, siis me näeme neid üksuseid palju hajutatumalt, väiksemate gruppidena. Ja selle asja mõte on selles, et harjutada läbi kõik need protseduurid ja tegevused, mis on vajalikud üksuse lahinguvalmiduse saavutamiseks ehk siis signaali edastamine, inimeste toimingute ümbermängimine selliselt, et nad saaks jätta oma igapäevatoimingud kõrvale," selgitas Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Raul Kütt.

Nelja lapse isa, riigiteenistuja Allan Aron töötas parasjagu kodukontoris arvuti taga, kui tema telefonile saabus sõnum, mis kutsus õppusele. Kaks tundi hiljem oli ta Kaitseliidu Põlva malevas kohal.

"Täna läks hästi, oli selline sobiv päev, et lapsed olid juba hommikul lasteaeda ja kooli viidud ja abikaasal oli ka täna vaba päev, et siis sai need asjad kenasti joonde," rääkis Aron ja tõdes, et õppuse näol tuleb vaheldus igapäevaellu kasuks.

Ettevõtja Riho Luht jõudis õppusele kella 16 ajal. "Töökohustused ja kõik asjad. Esimene mõte oli, et jälle, jälle peab minema. Muud ei olnudki, tuleb minna, mis teha," ütles ta.

Anton Sildnik tuli kogunemisele väikese tütrega ja tsiviilriietes. Tema suundus arstlikku komisjoni.

"Põlvevigastus on. Arvatavasti pärast õppust enam püsti ei seisa paar päeva, nii et jalal tuleb lasta puhata. /.../ Kohale ikka tuleb tulla, kui kutsutud on ja nimi kirjas on," rääkis Sildnik ja tunnistas, et tal on kahju, et õppusel osaleda ei saa.

Kolonelleitnant Raul Küti sõnul jõudis kiireim reageerija õppusele esimese kümne minuti jooksul pärast teavituse saamist. Osalejaid oodatakse aga õppusele kuni pühapäeva lõunani.

"Kindlasti ma tahaks tänada kõiki neid tööandjad, kes on andnud võimaluse nendel inimestel kaasa lüüa. Ja samamoodi ka kõik pered, kes on andnud kaasa oma õnnistuse neile inimestele, et see lisaõppekogunemine võimalikult hästi korda läheks ja et meie riigikaitse seeläbi paremaks saab. Aitäh," ütles Kütt.