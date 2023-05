Tsahkna: NATO peab andma Ukrainale liitumiseks tegevuskava

Tsahkna hinnangul võib Eesti rahul olla NATO uute regionaalsete kaitseplaanidega, mis viivad allianssi kaitsevõime uuele tasemele.

Räägiti ka Rootsi ja võimalikust Ukraina liitumisprotsessist. Välisministri sõnul peab NATO andma Ukrainale tegevuskava, mille alusel liikmesuse poole liikuda ning seni peab Kiievi sõjaline toetamine jätkuma.

"Praegu on kuidagi mulje, et Ukraina valmistub uueks pealetungiks ja kui see pealetung on läbi, siis saabub ka rahu. Ma kohtusin ka Ukraina välisminister Dmõtro Kulebaga eelmisel nädalal Odessas ja Ukrainlaste sõnum on väga selge, et see on üks väga suur pealetung, aga see ei ole viimane lõplik lahendus. See sõda suure tõenäosusega jätkub ja igasugune toetus pärast seda pealetungi on väga tähtis. Ja see on olnud ka Eesti sõnum oma liitlastele: et see rahu, kui ta tuleb, peab olema Ukraina võit Ukraina tingimustel ja siin me kompromisse ei tee," sõnas Tsahkna.