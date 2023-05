Bahmut on endiselt venelaste tule all

Vaatamata Wagneri-nimelise Vene palgaarmee asutaja kaebustest laskemoona vähesuse üle, on rindelinn Bahmut endiselt venelaste tule all. Ukraina asekaitseministri sõnul soovib Venemaa linna vallutada 9. maiks.

Oluline 6. mail kell 7.00:

- Ukraina peaprokuröri sõnul on seni kindlaks tehtud vähemalt 478 lapse hukkumine Ukrainas alates 2022. aasta veebruarist.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles reedel, et Venemaa püüab kõigest jõust haarata Donetski oblastis asuvat Bahmuti 9. maiks, päevaks, mil Venemaa tähistab võitu Natsi-Saksamaa üle.

Aastate jooksul on Venemaa propaganda kasutanud riigipüha laialdaselt sõjalise jõu näitamiseks.

Maliar lisas, et Venemaa Wagneri grupi palgasõdurid paigutatakse ümber teistelt positsioonidelt ja asendatakse õhudessantüksustega, et vallutada Bahmut pärast peaaegu aasta kestnud intensiivset võitlust piirkonnas.

Reedel teatas Wagner Grupi asutaja Jevgeni Prigožin, et palgasõdurid taganevad Bahmuti linnast 10. mail 70-protsendilise laskemoona puuduse tõttu.

Ukraina: sõjas on hukkunud vähemalt 478 last

Ukraina peaprokuratuur on registreerinud üle 84 500 Venemaa sõjakuriteo ja agressioonikuriteo Ukrainas, vahendas Kyiv Independent.

Venemaa väed on pärast Venemaa kõikehõlmava sõja algust Ukrainas toime pannud 84 764 sõjakuritegu ja agressioonikuritegu, teatas Ukraina peaprokuratuur.

Peaprokuratuur teatas, et 650 kahtlustatavat, kes väidetavalt nendes kuritegude eest vastutavad, on Vene sõdurid ja riigi poliitiline juhtkond.

Ukraina õiguskaitseorganid teatasid, et Venemaa sõjas Ukraina vastu on alates 24. veebruarist 2022 hukkunud vähemalt 478 last ja saanud vigastada vähemalt 963 last.

Venemaa sõjas hukkunute ja vigastatute tegelik arv on eeldatavasti suurem, kuna praegune arv ei hõlma inimohvreid Venemaa okupeeritud aladel või seal, kus vaenutegevus jätkub.

Ukraina presidendi kantselei asejuht Ihor Zhovkva ütles varem päeval, et Venemaa agressioonikuritegude eritribunali tuumikrühmaga on juba liitunud 36 riiki.