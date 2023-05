Saksamaa kaalub energiamahuka tööstuse toetamiseks elektrile piirhinda

Majandusminister Robert Habecki ettepaneku kohaselt oleks teatud keemia-, metalli- ja klaasitööstuse ettevõtetele hinnalagi kuus senti kilovatt-tunnilt ja see kehtiks kuni 2030. aastani.

Habecki sõnul peab Saksamaa reageerima karmile rahvusvahelisele konkurentsile, sest näiteks Hiina subsideerib oma tööstust tugevalt ja sama näeb ette ka Ameerika Ühendriikide uus inflatsiooni vähendamise seadus.

Saksamaa valitsuses ei ole siiski elektri hinnalae kehtestamises üksmeelt. Rahandusminister Christian Lindner hoiatas sel nädalal, et sellised kallid toetused on vale lähenemine ning need on ebaõiglased ja ebatõhusad.