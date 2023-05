Pikalt haiglas viibinud Berlusconi lubas tööle naasta

Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi saatis oma toetajatele videopöördumise, milles kinnitas, et on pärast kuuajast haiglasviibimist valmis tööle naasma.

86-aastasel Berlusconil on leukeemia ja aprilli alguses viidi ta kopsunakkusega haiglasse. Kaks esimest nädalat olli ta intensiivravi osakonnas, aga nüüd on ta juba tavapalatis.

Reedel ei lubanud arstid teda haiglast välja, kuigi laupäeval algas Milanos Berlusconi erakonna Forza Italia kongress.

Berlusconi ütles parteikaaslastele saadetud pöördumises, et on ka haiglas viibides töötanud erakonna uue struktuuri kallal ja on nüüd valmis koos teistega võitlust jätkama.