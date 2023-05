Sotsiaaldemokraadid valisid volikogu juhatajaks Eduard Odinetsi

Odinets on riigikogu liige, õiguskomisjoni esimees ja Kohtla-Järve linnavolikogu esimees. Odinets oli 2022. aasta veebruarist selle aasta kevadeni erakonna peasekretär.

SDE esimees Lauri Läänemets ütles, et Odinets on kohusetundlik, suurepärane kaasaja ning hea suhtleja, mis on volikogu juhataja rollis väga olulised omadused.

Sotsiaaldemokraatide volikogu asejuhatajana jätkab Katre Kikkas, kes on kooliõpetaja Valgamaal.