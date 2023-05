Sillamäe avati kunstinäitus asjadest keldris

Keldreid kui ajakapsleid käsitleva ühisinstallatsiooni ettevalmistamiseks külastasid kunstnikud Anna Škodenko, Darja Popolitova, Viktor Gurov ja Francisco Martínez Ida-Virumaa kortermaju.

"See on ka mõnes mõttes metafoor Ida-Virumaa kohta, sest siin ju kaevandatakse maa alt asju välja, kuid see on selline tööstuslik. Aga meid huvitas inimeste isiklik, personaalne ruum. Mida maa all keldrites hoitakse ja mis sealt välja tuleb. Nii me käisimegi enam kui 30 keldris, kus hoitakse asju. Kohtusime erinevate inimestega ja kuulasime nende lugusid," lausus kunstnik Viktor Gurov.

Üheks installatsiooni osaks on Sillamäelt sirgunud kunstniku Darja Popolitova audiovisuaalne skulptuur "Baju-bai" 3D-prinditud lastekärust.

"Kärusid on väga tavapärane jätta trepikodadesse keldri ette, kuid see on paigutatud sinna, sest see määrab trajektoori minevikust olevikku, pimedusest valguse poole. See on selline sümboolne üleminek ja seda sümboolset üleminekut on tunda ka selles videos, kus Nõukogude mänguasjad paluvad neid viia üles valguse poole, kuid paradoksaalselt ja absurdselt satuvad nad ikkagi pimedusse. Aga see pimedus on hoopis teistsugune, see on dünaamiline ja karnevalilaadne ning seotud kaasaegse nähtusega, mille nimi on reiv," rääkis kunstnik Darja Popolitova.

Näitus "Hoides asju hämaruses" on Sillamäe muuseumis avatud 3. juunini. Sügisel on see plaanis tuua kunstihuvilisteni ka Tallinnas.