"AK.Nädal": miks lähevad monarhid endiselt inimestele korda?

Eestit külastas kolmapäeval visiidil Rootsi kuningapaar, laupäeval said miljonid televaatajad kaasa elada kuningas Charles III kroonimistseremooniale. Euroopas on 12 monarhiat ja muidugi on Charles III ja Karl XVI Gustav omavahel ka sugulased.

Lõppemas on üks väga kuninglik nädal. Eestit külastas Rootsi kuningapaar ja Londonis krooniti uus kuningas. Miks monarhiatega seotu inimestele endiselt niiväga korda läheb?

"Ma arvan, et selles küsimuseasetuses on peidetud ka teatud kahtlus ja ka vastus. Kahtlus selles mõttes, et kas tõesti 21. sajandi dünaamilises maailmas vajame me kuningaid ja kuningannasid?" ütles endine Eesti suursaadik Londonis ja Stockholmis Margus Laidre.

Just seda küsimust on vabariiklased hakanud Elizabeth II lahkumise järel üha häälekamalt esitama.

"Kindlasti me ei ole varem näinud seda, kuidas teede ääres seisavad britid ja karjuvad, et "Sa ei ole minu kuningas!", see on meie jaoks väga uus pilt," nentis monarhia ekspert Kai-Ines Nelson.

Inglise kuningat ja Rahvaste Ühenduse valitsejat Charles III-ndat võib oodata ees ka valitsusala vähenemine: Jamaica ja Uus-Meremaa poliitiline ladvik arutab Briti krooni alt välja astumise küsimust. Ees ootab ka kuningakoja koosseisu kokkutõmbamine, mida tema sugulane, Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf juba teinud on: vaid kroonprintsessi lapsed säilitasid oma tiitli, teistelt lapselastelt võttis kuningas need ära. Selline kulude kokkuhoid on osa monarhia moderniseerimisest.

"On neid, kes vaatavad kuninglikke kui popkultuuri ja popikoone. Maailma vaieldamatult kõige populaarsem kuningakoda ehk Briti kuningakoda on tõesti juba saavutamas ikoonilisi mõõtmeid," märkis Nelson.

Elavate ja hingavate riigi brändi saadikutena tegutsedes toob kuninglik perekond riigile ka tulu.

"Sageli argument, mida Rootsi kuningriigi või monarhia pooldajad esile toovad, on väidetavalt, et Rootsi kuninga ülalpidamine maksumaksjale on odavam kui Soome presidendi ülalpidamine soomlastele," lausus Laidre.

Ehkki Euroopa monarhid oma riike enam ammu ei juhi, mängivad nad olulist roll rahvusvahelises poliitikas, millega nad ametlike riigivisiitide ja teiste kõrgetasemeliste kohtumise kaudu päevast päeva hõivatud on.

"Võime ju mõelda, et Rootsi näite varal: niigi lähedane maa ja rahvas, milleks seda vaja üle korrata on? Aga ma tõmbaksin paralleeli ka tavalise pereeluga. Kui abikaasad saavad omavahel hästi läbi, siis see ju ei tähenda, et seda suhet ei pea pidevalt hoidma, selle eest igapäevaselt hoolitsema ja vaeva nägema. Ainult siis saab see kesta," rääkis Laidre.

Alahinnata ei maksa ka monarhia siseriikliku funktsiooni. Kui valitseja on populaarne, siis mõjub ta justkui ühiskondliku liimina ning pakub laiu rahvamasse ühendavat tugipunkti.

"Kui meil oleks näiteks füüsiliselt proua või härra Laulupidu ja me saaks tema tegemisi jälgida, perekonna näol näiteks, mis oleks võrreldav meile kui eestlastele sooja tundega," ütles Nelson.