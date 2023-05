Hobusega orienteerumine on muutumas järjest populaarsemaks

Ratsaorienteerumine on nagu orienteerumine ikka, ainult et hobuste seljas ja muidugi on maastik, kus Lõuna-Eesti esimene ratsaorienteerumise etapp toimus, väga märgiline. Lõunalaagris baseerus esimese vabariigi ajal kaitseväe suvine väljaõppelaager, kust loomulikult ei puudunud ka ratsarügement.

14-aastane Ramona on ratsaorienteerumist tegemas teist korda. Olles algklassides ka niisama orienteerumisega tegelenud, saab ta öelda, et hobustega orienteerumine on märksa ägedam, kui omal jõul metsas joosta.

"Kui sa ise jooksed, siis sa väsid nii ruttu ära, et sa põhimõtteliselt kõnnid terve aeg, aga hobusega sa saad kiiremini kõike läbida;" ütles Ramona.

Ratsaorienteerumine on aina populaarsem ala ja Lõuna-Eesti karikaetapil toimus esmakordselt individuaalne arvestus.

"See on tegelikult selline ala, mis sobib kõigile: see sobib professionaalidele kolmevõistlejatele, sobib isale ja tütrele pühapäevaratsutamiseks, et selline mõnus pühapäevane väljasõit pigem, mitte ainult võidu peale rallitamine," ütles Lõuna-Eesti ratsaorienteerumise karikaetapi peakorraldaja Paul Hunt.

Kokku toimub tänavu viis etappi erinevatel Lõuna-Eesti maastikel.