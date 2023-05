California võib mustanahalistele elanikele maksta hüvitiseks 500 miljardit

Mustanahalised California elanikud võivad aastakümneid kestnud rassilise ebaõigluse tõttu saada kuni 1,2 miljoni dollari ulatuses hüvitist. Töörühm plaanib selleks kulutada umbes 500 miljardit dollarit. California osariigi aastaeelarve on 296,9 miljardit dollarit, vahendas The Telegraph.

Üheksaliikmelise reparatsioonide maksmise töörühma moodustas California demokraadist kuberner Gavin Newsom. Töörühma fookuses on eluaseme diskrimineerimisega seotud ülekohtu hüvitamine. Töörühm esitab hüvitise maksmise ettepaneku California osariigi seadusandlikule kogule.

Töörühma ettepanekute kohaselt ei saa aga kõik mustanahalised elanikud hüvitist. Töörühm leiab, et hüvitise maksmine peaks piirduma nendega, kes on orjade järeltulija või enne 19. sajandi lõppu USA-s elanud vaba mustanahalise elaniku järeltulija. See vähendaks hüvitise saajaid vähem kui kahe miljoni elanikuni.

California osariigis on umbes 2,5 miljonit mustanahalist elanikku, ehk 6,5 protsenti kogu osariigi rahvastikust.

Arutelud siiski alles käivad, kuidas peaks toimuma hüvitise maksmine. Osariik ei pruugi anda raha otse kätte, vaid võib pakkuda eluasemetoetust ja õppetoetust.

Ka teised USA osariigid koostavad plaane, et maksta mustanahalistele hüvitist. Mõttekoja Pew Research küsitlus näitas, et 77 protsenti mustanahalistest ameeriklastest ja 18 protsenti valgetest toetas hüvitiste maksmist.