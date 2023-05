Armeenia ja Aserbaidžaan jätkavad sel nädalal Brüsselis kõnelusi

"Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel korraldab pühapäeval Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi ja Armeenia peaministri Nikol Pašinjani kohtumise," ütlesid kolm asjaga kursis inimest.

See oleks esimene kord, kui kaks liidrit kohtuvad näost näkku pärast veebruaris Münchenis peetud kõnelusi. Eelmisel nädalal kohtusid kahe riigi välisministrid Washingtonis. USA välisminister Antony Blinken ütles, et kõnelustel tehti püsiva rahulepingu saavutamisel käegakatsutavaid edusamme.

Armeenia ja Aserbaidžaan on omavahel olnud moodsal ajal kaks korda sõjas Mägi-Karabahhi piirkonna kontrolli üle – 1990ndatel ja 2020. aastal. Pärast 2020. aastat on kokkupõrgetes hukkunud sadu sõdureid. Lääneriigid ja Venemaa on püüdnud nüüd vahendada rahulepingu sõlmimist. Kahe riigi vahel ei ole veel ametlikku rahulepingut sõlmitud.

Kõnelused keskenduvad tõenäoliselt Aserbaidžaani hiljutisele otsusele paigutada Latšini koridori kontrollpunkt. See on ainus maismaaühendus Armeenia ja armeenlaste enamusega Mägi-Karabahhi vahel.

Armeenia ja Aserbaidžaan on lubanud pidada ka Moskvas kõnelusi, kuid selle tarbeks ei ole kindlat kuupäeva kokku lepitud. Alijevi nõunik Hikmet Halijev ütles, et Bakuu on Moskvas, Washingtonis või Brüsselis toimuvatel kohtumistel "paindlik".

"Venemaa saab tõhusalt panustada piirkonna rahutagamise protsessi. Kuid tõsi on ka see, et Venemaa on Ukraina sõjaga väga hõivatud," ütles Halijev.