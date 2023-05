Perearst: eakate autojuhtimise võimet peaks saama paremini kontrollida

Eakad juhid põhjustasid eelmisel aastal 11 protsenti kannatanutega liiklusõnnetustest. See jääb samasse suurusjärku alaealiste põhjustatud õnnetustega, ütles Põhja prefektuuri avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka saates "Terevisioon".

"Kui statistikast lähtuda, siis eakate osakaal autoliikluses suureneb ajaga, Euroopas on selleks protsendiks varsti 25," sõnas Annuka.

Eakate puhul räägime eelkõige südame-veresoonkonna haigustest, ütles perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi. "Ajuarterid kipuvad ära ummistuma, selle tagajärjel kannatavad kõik kognitiivsed funktsioonid. On ka dementsust ja paraku ei saa me ka eakate puhul üle ega mööda eri sõltuvushaigustest," rääkis Vallikivi haigustest, mis just eakaid kimbutavad.

"Kui vaatame tervisekontrolli parameetreid, siis seal on palju haiguseid, mis adekvaatse ravi korral juhtimisõigust ei välista. 65 aasta vanuses tervisekontrollid sagenevad, ja näeme variaablust, kuidas aastad inimese tervist mõjutavad," sõnas Annuka.

"Seadusandluses on suur auk, kuidas peatada tervisetõendit teatud asjaolude ilmnemisel, mis mõjutavad juhtimisõigust," lisas Vallikivi. "Meile ei tule töölauale infot, et teie patsient sattus intsidenti, mis teeb ta liiklusohtlikuks, inimene peaks selle protsessi ise algatama. Minu otsus ei pruugi inimesele meeldida, siis ta võib pöörduda eratervishoiuasutusse ja selle tõendi ikkagi saada," rääkis Vallikivi. "Kui tahame asju rohkem reguleerida, siis meil on palju arenguruumi," lisas Vallikivi.

"Südame- ja veresoonkonnahaigused, eri ajuhaigused ja sõltuvushaigused mõjutavad ka inimeste haiguskriitikat. Ise ta enam oma võimeid adekvaatselt ei hinda, samuti pereliikmed. See on teema, kus on suur konfliktikoht," sõnas Vallikivi.

"Siin on roll lähedastel, kui nad teavad, milline on eaka sõidustiil. Kui lühikese aja jooksul on kõksud, kaasreisijad ei julge sõita temaga koos, siis need on märgid, et võiks temaga rääkida, et ta ei osaleks enam sõidukijuhina liikluses," sõnas Vallikivi.

"Kõige olulisem on see, et meil oleks võimalus tervisetõend tagasi kutsuda teatud asjaolude ilmnemisel ja perioodilisus võiks olla lühem, seal võiks olla protseduuris asjad, mis võimaldaksid kognitiivset võimekust hinnata kohustuslikus korras," pakkus Vallikivi lahendusi.

Annuka rääkis ka, et Euroopas on paika pandud, et eakatel on tervisekontroll iga viie aasta tagant. "Maailmas on ka riike, kus on kontroll 75. eluaastast iga 13 kuu järel ja teatud vanusest vaadatakse üle sõiduoskused," lisas Annuka.