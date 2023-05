Otse kell 15: riigikogu istung ja perehüvitiste muutmise esimene lugemine

Seadusemuudatusega tahab valitsus vähendada vähem kui aasta tagasi kokku lepitud lasterikka pere toetusi.

Alates 1. jaanuarist 2024 oleks lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus.

Alates 1. juulist 2023 tunnistatakse kehtetuks ka lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon, mis nägi ette lasterikka pere toetuse maksmist kuni pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Kuna regulatsioon on jõudnud kehtida vaid mõned kuud, puudutab see muudatus väheseid peresid. Samuti loobutakse 1. maist 2024 jõustuma pidanud lasterikka pere toetuse indekseerimisest pensioniindeksiga.

Eelnõu kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2024 aga elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus. Eesti ühe vanemaga pered on võrreldes teiste peretüüpidega suurimas vaesuses – kolmandik üksikvanema leibkondadest elab suhtelises vaesuses.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Opositsioon lubab täiemahulist obstruktsiooni

Riigikogu opositsioonierakonnad lubavad valitsuse poliitika vastu rakendada täiemahulist obstruktsiooni.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul kavatseb EKRE fraktsioon koostöös Keskerakonna ja Isamaaga kasutada kõiki riigikogu kodukorras ette nähtud võimalusi, et valitsuse poliitikat pidurdada.

"Alustame obstruktsiooni mahus, mida ei ole riigikogus veel nähtud. Valitsuse ähvardus suruda oma poliitikat läbi ilma sisulise aruteluta ehk kobareelnõudena ja usaldushääletusi appi võttes ei jäta meile muud võimalust," ütles Helme.

"Rahva sündimuse tõstmiseks on hädavajalik, et riik suuri peresid igakülgselt toetaks, mitte toetust ei vähendaks. Selleks, et riigieelarvesse raha juurde saada, tuleb majandust hoogustada, milleks on parim viis maksude langetamine, mitte tõstmine. Praegune valitsus ehitab hääbuva rahvastiku ja kiratseva majandusega Eestit. Meie ei lase sellel juhtuda," ütles Helme.

Obstruktsioon seisneb selles, et opositsioonisaadikud asusid esmaspäevase istungi rakendamise ajal ministritele arupärimisi esitama. Riigikogu esmaspäevase istungi tööaeg lõppeb südaööl.