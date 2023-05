Opositsiooni arupärimised venitavad riigikogu istungi alguse öösse

Obstruktsioon seisneb selles, et opositsioonisaadikud asusid esmaspäevase istungi rakendamise ajal ministritele arupärimisi esitama. Riigikogu esmaspäevase istungi tööaeg lõppeb südaööl.

"Riigikogu opositsioonierakonnad on vastu peretoetuste kärpimisele ja vastu sellele maksupaketile, mida valitus loodab kiirkorras ühe eelnõuna parlamendist läbi suruda. Praegusel raskel ajal, keset demograafilist allakäiku, on vastuvõetamatu perede arvelt raha kokku hoida ja suunata see läbi maksumuudatuste elanikkonna sellele osale, kes endaga hästi hakkama saab," rääkis Tanel Kiik Keskerakonna fraktsioonist.

"Riigikogu liikmed on valmistanud palju arupärimisi ja seaduseelnõusid ja kasutavad võimalust neid tutvustada riigikogu kõnepuldis kaks minutit. Teeme seda niikaua kui vaja," sõnas Kiik.

Arupärimisi ja seaduseelnõusid võib esitada piiramatul hulgal ja kollektiivselt, nentis Kiik.

"Meie eesmärk on, et valitsus võtaks mõistuse pähe ja lõpetaks plaani peretoetusi kärpida ja vaataks üle maksupaketi, mis maksustab madalapalgalisi ja keskmise palga teenijaid ja jätab keskmisest enam palka teenivatele inimestele rohkem raha kätte. Need on ootused valitsusele," sõnas Kiik.

Kuna kõnedega kõnepuldis läheb pikalt, ei jõuta kinnitada riigikogu nädala töökava. "Juhul kui riigikogu nädala töökava ei kinnitata, peab kogunema riigikogu vanematekogu. Siis on võimalik mõtteid vahetada, kuidas patiseisust välja tulla," sõnas Kiik.

Ta märkis, et valitsusel polnud huvi debatti pidada. "Tagasiside andmiseks pole jäetud piisavalt aega ja Exceli tabelid on juba valmis," lisas Kiik.

Niivõrd laiamahuliselt pole opositsioon obstruktsiooni varem korraldanud, ütles Kiik.

Valitsus kiitis esmaspäevasel istungil heaks ja saatis riigikokku maksumuudatuste kobareelnõu, millega tõusevad muu hulgas nii käibemaks kui ka tulumaks ning kaob majutusasutuste soodsam käibemaksumäär. Muutmisele lähevad tulumaksuseadus ja kaitseväeteenistuse seadus, käibemaksuseadus, hasartmängumaksu seadus ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus.

Tulumaksuseaduse muudatustega kehtestatakse sissetuleku suurusest sõltumatu ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Lisaks kaotatakse ära ka mitmed maksusoodustused.