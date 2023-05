Temperatuur liigub sel nädalal tõusuteel

Teisipäeva öö on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub lõunast ja edelast 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini, rannikul on sooja kuni 5 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 9 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17, tuulele avatud rannikul kuni 9 kraadi.

Järgnevatel päevadel ilm püsib sajuta. Kolmapäeva öösel on õhutemperatuur 0 kraadist sisemaal +8 kraadini rannikul, päeval on sooja 13 kuni 18, rannikul kohati 9 kuni 12 kraadi. Järgnevatel öödel on Eesti kohal juba soojem õhumass ning öine õhutempertuur jääb vahemikku 3 kuni 9 kraadi. Päevamaksimumid tõusevad jõudsalt üle 15 kraadi ning ulatuvad nädalavahetusel kuni 20 kraadini.

Merevee temperatuur ulatub 10 kraadi lähedale ja sarnane on mere ääres ka õhutemperatuur.