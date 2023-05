Oluline 9. mail kell 15.06:

- Prigožin väitis, et Vene armeeüksus põgenes Bahmutis enda positsioonilt;

- Leht: Suurbritannia võib saata Ukrainale kaugmaa rakette;

- ÜRO peasekretär: rahu Ukrainas pole praegu võimalik;

- Okupandid rüüstavad lahkudes Enerhodari linna vara;

- Ukrainas käivitusid teisipäeval taas õhuhäiresireenid;

- Partisanid hävitasid Novosibirskis remondis oleva Vene Su-24 lennuki;

- AP: USA kuulutab 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- Prigožin: Vene armeeüksus põgenes Bahmutis positsioonilt;

- ISW: Putin tahab paraadiga näidata, et Venemaa mõju Kesk-Aasias pole vähenemas;

Prigožin: Vene armeeüksus põgenes Bahmutis positsioonilt

Vene erasõjafirma Wagner juht Jevgeni Prigožin süüdistas teisipäeval üht Vene relvajõudude üksust Ida-Ukrainas Bahmuti lähedal positsioonidelt põgenemises.

"Täna põgenes üks kaitseministeeriumi üksus ühelt meie tiivalt. Jättes rinde kaitseta," ütles Prigožin.

Prigožin väitis taas, et Wagner lahkub Bahmutist, kui Vene sõjavägi teda laskemoonaga ei varusta, vahendas BNS.

Prigožin seadis teisipäeval kahtluse alla Kremli suutlikkuse kaitsta riiki olukorras, kus Ukraina valmistub kevadpealetungiks.

Leht: Suurbritannia võib saata Ukrainale kaugmaa rakette

Ajalehe The Washington Post allikate teatel võib Suurbritannia saata Ukrainale kaugmaa rakette, mis suudavad tabada sihtmärke, mis asuvad kuni 300 kilomeetri kaugusel.

Ühe Briti ametniku sõnul pole London veel rakettide tarnimise osas lõplikku otsust teinud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina on juba pikka aega palunud läänelt kaugmaarakette. Kaugmaaraketid võimaldaksid Ukraina vägedel rünnata Venemaa tagalat. Kiievi hinnangul suudaksid sellised relvad muuta sõja käiku.

ÜRO peasekretär: rahu Ukrainas pole praegu võimalik

ÜRO peasekretär António Guterres ütles intervjuus Hispaania lehele El Pais, et tema hinnangul ei ole praegu rahu Ukrainas võimalik, kuna mõlemad sõja osapooled usuvad enda võitu sõjas. Seetõttu ei saa praegu rääkida ei rahulepingust, rahuläbirääkimistest ega relvarahust. Guterrese sõnul on praegu tema eesmärgiks konkreetsete probleemide lahendamine nagu Musta mere viljakokkuleppe pikendamine, mis peaks 18. mail lõppema, kui osapooled ei nõustu seda pikendama.

António Guterres kiitis intervjuus ka Hiina rahvavabariigi positsiooni, mille kohaselt tuumaeskalatsioon on vastuvõetamatu. Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin on korduvalt ähvardanud otse ja kaude Vene tuumaarsenaliga alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale, vahendas Reuters.

Okupandid rüüstavad lahkudes Enerhodari linna vara

Ukraina okupeeritud Enerhodari legitiimse linnapea Dmõtro Orlovi sõnul on linnas asuvad Vene okupatsiooniväed asunud rüüstama linnas asuvat vara, sh arvuteid, meditsiinitehnikat ja sanitaartehnikat. Orlovi sõnul ei tööta linnas internet, poed ega apteegid, vahendas Radio Svoboda. Linnapea kinnitusel on okupatsioonivõimud asunud Ukraina vastupealetungi ootuses eemaldama ka enda dokumente.

Venemaa poolt Zaporižzja oblastit juhtima pandud Jevgen Balitski teatas hiljuti, et ta käskis alustada elanike evakuatsiooni küladest, mis asuvad rindele lähedal.

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid

Kõikjal Ukrainas oli teisipäeva varahommikul taas kuulda õhusireene. 9. mail tähistab teise maailmasõja lõppu Venemaa ning Moskvas toimub paraad.

Ukraina teatas, et Vene väed lasid välja 25 tiibraketti, millest 23 lasti alla. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et ühe allatulistatud raketi jäänused kukkusid ühe eramaja hoovi. Linnapea sõnul keegi vigastada ei saanud, vahendas The Kyiv Independent.

Partisanid hävitasid Novosibirskis remondis oleva Vene Su-24 lennuki

Ukraina poolel võitlev Vene vabaduse leegion teatas, et 8. mail hävitasid tundmatud partisanid Novosibirskis Sukhoi lennukitehase territooriumil remondis oleva Su-24 ründelennuki. Leegioni teatel põles lennuk rünnaku tõttu maha. Kuigi teates kiideti lennuki lennuki ründamist, siis ei võtnud Vene vabaduse leegion rünnakut omaks.

Ursula von der Leyen saabus Kiievisse

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen saabus teisipäeval Kiievisse. Von der Leyen osaleb seal Euroopa päeva pidustustel, vahendas The Kyiv Independent.

"Tore on Kiievis tagasi olla. Siin, kus iga päev kaitstakse meie jaoks olulisi väärtusi. See on sobiv koht Euroopa päeva tähistamiseks," teatas von der Leyen.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq