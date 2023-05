PTA hoiatas Saaremaa toidutootjaid Kuressaare vee kasutamise eest

"Toidu valmistamisel lisatakse vett toidu sisse, pestakse toitu ja töövahendeid. Niisamuti on käte pesemisel oluline, et vesi vastaks joogivee nõuetele, kui ettevõttes toimub toidu pesemine ja pakendamata toidu käitlemine," ütles PTA toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona

Oona sõnul võib toidukäitleja kasutada toidu valmistamisel ka pudelitesse villitud vett, kui see on võimalik.

Terviseameti nakkushaiguste laborisse jõudsid pühapäeva õhtuks Kuressaare kraaniveest võetud proovid ja esmaspäeva hommikuks anti esialgse hinnang, mille kohaselt väga ulatuslikust saastumisest rääkida ei saa.

Haigustekitaja kindlaks määramiseks läheb aga veidi rohkem aega, sest vähese nakkusmaterjali korral tuleb seda proovi ette kasvatada ja alles siis saab seda analüüsida.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kinnitusel viitavad esimesed laboritulemused hetkel kolilaadsetele bakteritele ja E.colile, kuid välistatud ei ole ka veekaudu levivad viirusnakkused.

"Võimalik on ka see, et ühte kindlat haigustekitajat ei leitagi, ja ka see on tavapärane, sest reovee saastused on üldjuhul seotud mitmete erinevate haigustekitajatega," ütles Härma.

Kuressaare ettevõtted jätkavad tööd

Saaremaa piimatööstuse juht Villi Pihl ütles ERR-ile, et nende tootmine jätkub, sest neil on oma puurkaev ja Kuressaare veevärgist ei sõltu. Ohtu, et tootmise peaks seiskama, tema sõnul ei ole.

Kuressaares asuv Grand Rose SPA Hoteli tegevjuht Hardi Kerde ütles rahvusringhäälingule, et neil on avatud nii spaa- kui hotelliosa.

"Klientidele pakume pudelivett. Haigusjuhtumeid hotelli klientide osas ei ole siiani teada," lausus ta.