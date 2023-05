Galeriid: 9. mai tähistamine Tallinnas ja Narvas

Tallinnas ja Narvas, kus on suuremad venekeelsed kogukonnad, käisid inimesed teisipäeval, 9. mail asetamas lilli Nõukogude sõdurite mälestuseks.

Tallinnas tõid inimesed lilli Kaitseväe kalmistul asuva pronkssõduri juurde.

Narvas viisid inimesed lilli paikadesse, kus seisid varasemalt nõukogude-aegsed mälestusmärgid, mis valitsuse korraldusel eelmisel aastal teisaldati. Muuhulgas kogunesid inimesed ka Narva lähistel asunud punatanki asukohta.

9. mai tähistamine Narvas:

Venemaa tähistab 9. mail Natsi-Saksamaa üle Teises maailmasõjas saavutatud võidu aastapäeva, millest on kujunenud riigi agressiivse ideoloogia üks nurgakivisid. Püha tähistatakse laialdaselt ka teistes endiste Nõukogude Liidu vabariikides ning mujal, kus elab suurem vene kogukond. Tähistamisel kantakse sageli Vene riigilippe ja punalippe ning Georgi linte, mida kasutab oma propagandas ka Kreml. Eesti on need kui agressioonisümbolid oma territooriumil keelustanud.

Mujal maailmas tähistatakse võitu Natsi-Saksamaa üle valdavalt 8. mail, kuna sel kuupäeval 1945. aastal allkirjastati selle riigi kapitulatsiooniakt.