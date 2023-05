Suure-Jaani lapsed istutasid ligi 3000 kuuske

Teisipäeval sai mulda 2800 kolme-aastast kuusetaime, mis kõik on ette kasvatatud Valgamaal Rulli taimlas.

"Ilusal taimel peaks kindlasti olema ilus ladvakasv. Sest kui latv on madalal, kui siin on kõrvaloksad, siis nimetatakse seda "vihmavarjuks" ja see ei ole enam hea taim. Teinekord ei lähegi kasvama," selgitas RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet.

Suure-Jaani kooli õpilase Timo sõnul on tähtis, et ka õpilased metsa eest hoolitsevad. "Kindlasti peavad õpilased ka tööd tegema. Tore oleks, et õpilased näeksid ka vaeva, et Eesti oleks ilus ja metsane," sõnas ta.

Õpetaja Tiina Jaeski ütles, et võimalus metsa istutada tekitas noortes üldiselt suurt elevust.

"See sõltub ka tööharjumusest, kuidas neil kodus töökasvatusega on. Kui on maalaps, kellel on oma aiapidamine, majapidamine, siis tema on rohkem harjunud tegema, ta teab juba, mida temalt oodatakse," rääkis Jaeski.

Elor Ilmet ütles, et kuna RMK plaanib tänavu mulda panna ligi 22 miljonit uut puud, on kooliõpilastest palju abi, pealegi on kasu ju mõlemapoolne.

"Me saame taimed maha panna, sest taimede kevadine istutamine on väga kiire aeg ju. Ei tohi hiljaks jääda, ega suvel taim enam hästi juurdu. Aga lastele annab see tööharjumuse. Ja samuti on oluline, et nad oma käega saavad puu metsa kasvama panna, näevad, kuidas käib metsa eluring," rääkis Ilmet.

Kõik soovijad saavad metsa istuda 19. mail peetaval RMK metsaistutuspäeval.