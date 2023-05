Itaalia kavatseb Hiina uue siiditee projektist lahkuda

Itaalia on andnud Ameerika Ühendriikidele mõista, et riik kavatseb lahkuda vastuolulisest Hiina uue siiditee projektist (tuntud inglise keeles kui Belt and Road Initiative). Itaalia on ainus G7 grupi riik, kes on selle projektiga liitunud. Itaalia peaminister Giorgia Meloni peaks vastava ametliku otsuse tegema aasta lõpuks, vahendas Bloomberg.

Asjaga kursis olevate isikute sõnul teatas Giorgia Meloni USA esindajatekoja spiikrile Kevin McCarthyle eelmine nädal Roomas, et kuigi lõplik otsus Itaalia lahkumise kohta pole veel tehtud, siis toetab tema valitsus lahkumist Hiina uue siiditee projektist. Itaalia liitus sellega alles 2019. aastal ning projektis osalemine uueneb automaatselt 2024. aastal, kui Rooma ei otsusta sellest lahkuda.

Hiina uue siiditee projekti raames on rahastatud maailmas 900 miljardi dollari väärtuses taristuprojekte.

USA on varem pikalt survestanud Itaaliat, et riik uue siiditee projektist lahkuks. Ameerika Ühendriikide ja Hiina rahvavabariigi omavahelised suhted on viimastel aastatel halvenenud. Lisategurina on Hiina ja lääneriikide suhteid pingestanud Hiina suhted Venemaaga, kuigi viimane tungis sõjaliselt Ukrainale kallale.

Eraldiseisvalt vaagib Itaalia valitsus, et kas piirata Hiina mõju rehvitootja Pirelli üle. Selle osas peaks tulema otsus mai lõpus. Itaalia võimud on Pirelli investoritega ettevõtte võimaliku omandistruktuuri osas kõnelustes. Hiina ettevõte Sinochem Holdings Corp on Pirelli suurim aktsionär.