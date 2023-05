Erdogan tõstis enne presidendivalimisi riigitöötajate palka

Erdogan teatas teisipäeval, et madalama astme riigiteenistujate palka tõstetakse 45 protsendi võrra. Türgis toimuvad pühapäeval valimised ja Erdogan taotleb järjekordset ametiaega. Erdogani populaarsus on viimaste aastate jooksul aga langenud, kuna kiire inflatsiooni tõttu väheneb türklaste ostujõud, vahendas Financial Times.

Türgis käis inflatsioon eelmisel aastal ära 85 protsendi juures ja on praeguseks aeglustunud 44 protsendini. Erdogan proovis madalate intressimäärade abil majandust elavdada. Erdogan tõstab nüüd palkasid ja suurendab toetusi.

Presidendivalimistel on Erdogani peamine rivaal Kemal Kilicdaroglu, kes on kuue opositsioonipartei ühine presidendikandidaat. Analüütikute sõnul ei saa kumbki poliitik võiduks vajalikke hääli kokku, kuna presidendiks kandideerivad ka teised kandidaadid. Seetõttu võib toimuda 28. mail valimiste teine voor.

Opositsioon lubab muuta Erdogani poliitikat majanduse, kodanikuõiguste ja välispoliitika vallas. Kilicdaroglu lubas, et valimiste võitmise korral viib ta läbi reformid ja üritab nii tagasi meelitada välisinvestorid. Opositsiooniliidri sõnul nimetab ta siis ametisse ka uue keskpanga presidendi.

Erdogan on riiki juhtinud kaks aastakümmet, 2018. aastal valiti ta presidendiks tagasi koos laiendatud presidendivolitustega, mis talle üleriikliku referendumi käigus anti.