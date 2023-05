Euroopa Üldkohus tühistas heakskiidu Lufthansa päästepaketile

"Komisjon tegi mitu viga," teatas Euroopa Üldkohus. Komisjonil on võimalik otsus edasi kaevata Euroopa Kohtusse.

Lufthansa ja mitmed teised Euroopa lennufirmad said pandeemia tõttu riigiabi. Euroopa Komisjon kiitis heaks Lufthansa kuue miljardi euro suuruse riigiabi.

Iirimaa lennufirma Ryanair väitis, et koroonaviiruse epideemiast tingitud riigiabi on ebaseaduslik, kuna see on vastuolus EL-i riigiabieeskirjadega. Ryanair vaidlustas seejärel EL-i otsuse Lufthansa riigiabi saamise kohta.

Lufthansa on riigiabi juba tagasi maksnud. Kohtu otsus võib aga mõjutada tulevasi riiklikke päästeprogramme.

Lufthansa teatas, et analüüsib kohtuotsust ja otsustab seejärel edasise tegevuse üle.