Terviseamet: Kuressaare kraanivesi pole endiselt joogikõlbulik

Kuressaare veevärgi vesi on ka kolmapäeval joomiseks ja toidu käitlemiseks kõlbmatu, teatas terviseamet. Kuressaare Veevärk AS jätkab veetrassi tühjendamise ja vee kloreerimisega.

Kuressaare Veevärgi võetud kordusproovides esineb endiselt viiteid vee saastumisele, mistõttu tuleb joogiks jätkuvalt eelistada pudelivett ning kraanivett enne tarvitamist keeta vähemalt kümme minutit.

Kuressaare Veevärk AS jätkab Kuressaares puhastustöödega kuni kordusproovid on korras, teatas terviseamet. Escherichia coli bakteri näit peab joogivees olema null.

Terviseameti nakkushaiguste labor kinnitas, et ka kliinilistes ehk patsientide proovides tuvastati Escherichia coli bakter. Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullati sõnul saab selle põhjal väita, et nakatumise põhjuseks on just Escherichia coli bakter. Esialgsetel andmetel leidis kinnitust serotüüp o26," selgitas ta ja lisas, et labor jätkab analüüside lõpliku kinnitamisega.

Kuressaare haiglas pole ööpäeva jooksul olukord muutunud. Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber selgitas, et soolenakkuse on inimesed saanud saastunud vee tarbimise järgselt, kuid oht on ka nakkuse levikule peresiseste kontaktide kaudu.

"On väga oluline kinni pidada hügieenireeglitest: käte pesemine pärast tualeti kasutamist ja enne söögivalmistamist, haige söögiriistad ja käterätikud tuleb hoida eraldi, samuti tuleb olla tähelepanelik haigete eest hoolitsemisel, näiteks mähkmete või linade vahetamisel," selgitas ta ja lisas, et haigena ei tohi käia tööl, seda eriti toidukäitlemisega seotud erialadel.

Pudeliveest pole enam puudust

Kui nädala alguses oli Kuressaare poekettidest pudelivesi otsakorral, siis kolmapäevase seisuga on suuremates kaubakettide pudelivesi taas saadaval, sõnas Lepik. "Haridusasutusi - koole, lasteaedasid - varustab pudeliveega omavalitsus," sõnas abivallavanem.

Mis puutub erakorralise meditsiini osakonda pöördumisi, siis on olukord Lepiku sõnul rahulikum kui varasematel päevadel. "Pöördumisi on, aga vähem. Tundub, et tõus on möödas," ütles Lepik.

Lepiku sõnul pole linnavõimud veel tegelenud olukorra süüdlase väljaselgitamisega. "Mis täpsemalt juhtus, selgitame välja, kui kriisi akuutne faas on möödas, kuid esialgu on kõige olulisem saada vesi korda analüüside mõttes. Kuressaare Veevärk AS peab tegema koostööd terviseametiga, ja seda nad ka teevad," sõnas Lepik.

Kuressaare linna piires algas laupäeval massiline haigestumine kõhulahtisuse, oksendamise ja kõhuvaluga, teatas pühapäeval Kuressaare haigla erakorralise meditsiooni osakonna (EMO) juht Mihkel Laidna. Teisipäeval kinnitasid terviseameti nakkushaiguste laboris tehtud veeanalüüsid Kuressaare joogivee saastumise Escherichia coli bakteriga.