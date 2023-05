Poolast aprillis leitud rakett võis tulla Valgevenest

Poola RMF24 allikate sõnul leiti aprillis Põhja-Poolas Vene Kh-55 raketi jäänused ning rakett ise saabus Poola üle idapiiri. Kui alla kukkunud rakett aprillis leiti, siis arvati algselt, et tegu võib olla Poola õhuväe enda raketiga.

Poola õhuväe tehnilise instituudi hinnangul on aprilli lõpus Põhja-Poolas Bydgoszczi lähistelt leitud rakett Vene päritolu Kh-55 rakett, teatas allikatele tuginedes Poola RMF24. Seda eksperthinnangut saab sisendina kasutada Poola prokuratuur. Senise juurdluse hinnangul sisenes leitud rakett Poola õhuruumi läbi riigi idapiiri. See omakorda tähendab, et Poola jõudnud rakett tulistati välja Vene lennukilt.

Lisaks sellele teatas RMF24, et Poola relvajõud tuvastasid detsembri keskel radari abil Valgevenest Poola sisenenud tundmatu objekti. Detsembris tegid Vene väed Ukrainale suurema raketirünnaku. Objekt kadus allikate sõnul radaripildilt aprillis leitud raketijäänuste lähistel.

Varem arvati, et leitud rakett võis olla Poola õhuväe oma, mis õppuse käigus kaotsi läks.